Коллинс впервые с 2022-го вернется в топ-10

12-я ракетка мира за 1 час 3 минуты обыграла №43 в четвертьфинале в Страсбурге – 6:1, 6:3.

Коллинс вышла в полуфинал на четырех из последних пяти турниров: в Майами и Чарлстоне взяла титул, в Мадриде проиграла в четвертом круге, в Риме – в полуфинале.

У нее 21 победа в последних 23 матчах (то есть с начала «тысячника» в Майами). Оба поражения – от .

В понедельник Коллинс станет №10, вытеснив из десятки . В 2022-м американка провела в топ-10 19 недель и поднялась на наивысшую в карьере седьмую строчку.

В Страсбурге она теперь поборется с или . Они сыграют завтра, так как сегодня не успели начать до наступления темноты (днем на турнире был длительный перерыв из-за дождя).