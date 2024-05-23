Коллинс впервые с 2022-го вернется в топ-10

Теги WTA Internationaux de Strasbourg Даниэль Коллинс Алена Остапенко Арина Соболенко Клара Бюрель Теннис

12-я ракетка мира Даниэль Коллинс за 1 час 3 минуты обыграла №43 Клару Бюрель в четвертьфинале в Страсбурге – 6:1, 6:3.

Коллинс вышла в полуфинал на четырех из последних пяти турниров: в Майами и Чарлстоне взяла титул, в Мадриде проиграла в четвертом круге, в Риме – в полуфинале.

У нее 21 победа в последних 23 матчах (то есть с начала «тысячника» в Майами). Оба поражения – от Арины Соболенко.

В понедельник Коллинс станет №10, вытеснив из десятки Алену Остапенко. В 2022-м американка провела в топ-10 19 недель и поднялась на наивысшую в карьере седьмую строчку.

В Страсбурге она теперь поборется с Маркетой Вондроушовой или Ангелиной Калининой. Они сыграют завтра, так как сегодня не успели начать до наступления темноты (днем на турнире был длительный перерыв из-за дождя).

2 комментария
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