Шварцман о завершении карьеры: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего бойца, который готов был играть в лучший теннис в мире»

Диего Шварцман попрощался с «Ролан Гаррос».

Аргентинец уступил во втором круге квалификации Кентену Алису со счетом 6:4, 4:6, 6:7(7:10).

«Чувствовал, что хорошо играю – и так и было. Но он [Алис] заслужил победу, потому что играл намного лучше на решающем тай-брейке и в важные моменты.

Я ждал тяжелый матч с большим количеством людей, но болельщики поддерживали и его, и меня – они поддерживали сам матч. Поэтому наслаждались они, наслаждался я – очевидно, он тоже, потому что победил меня (улыбается).

В Париже было очень много особенных моментов. Каждый раз, когда я выходил во вторую неделю «Ролан Гаррос», я уступал Новаку или Рафе. Пять раз. На второй неделе здесь удача была не на моей стороне, когда я играл против них. Но мне повезло, что я встречался с ними на таком турнире.

Думаю, у меня были шансы и против Рафы, и против Ноле – когда я проиграл в пяти сетах. Но зато я могу сказать людям, что много раз играл против них во вторую неделю «Больших шлемов». Думаю, многие мне не поверят. Это сумасшедше, играть с ними так много раз на второй неделе «Шлема», готовиться одному в пустой раздевалке. Я навсегда запомню эти чувства.

Мне кажется, я сделал очень много хорошего с таким небольшим телом (улыбается). Когда я оглядываюсь назад, то, если честно, не понимаю, как мне это удавалось. Сейчас я тоже стараюсь, и я знаю, как трудно быть конкурентоспособным в матчах. Но я думаю, что именно в этом и есть путь.

Хочу, чтобы меня запомнили как бойца. Хорошего бойца, который готов был играть в лучший теннис в мире.

[Церемония прощания] была прекрасной, если честно. Я был счастлив в этот момент, наслаждался людьми. Слезы текли ручьем.

Я очень легко могу заплакать. Я эмоциональный парень, но в хорошем смысле. И я действительно наслаждался тем моментом, а впереди еще несколько таких же. У меня уже были слезы на глазах, когда я написал то письмо [о своем уходе], которое опубликовал. Я наслаждаюсь каждым моментом – и каждая слезинка будет только от счастья, и ни от чего больше.

Я очень счастлив. Я сделал все, что мог. Надеюсь выступить так же на следующих турнирах в этом году и на своем последнем в Буэнос-Айресе».