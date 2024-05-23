Шаповалов в твиттере пожаловался на решение судьи на вышке во втором круге в Женеве

пожаловался на судейство во втором круге в Женеве против .

Когда при счете 0:1, 40:30 в решающем сете Шаповалов подал первым мячом, линейный не зафиксировал ошибку. Грикспор, который не смог принять подачу, показал отметку на корте, куда, по его мнению, опустился мяч после подачи канадца. спустилась с вышки и приняла решение, что мяч ушел в аут.

После второй подачи Шаповалова Грикспор выиграл розыгрыш и в итоге гейм.

Шаповалов проиграл 7:6(7), 6:7(4), 3:6. Во втором сете он упустил преимущество 3:0.

После матча он опубликовал пост со скриншотом спорной подачи и подписью: «Аут».