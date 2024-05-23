Шаповалов в твиттере пожаловался на решение судьи на вышке во втором круге в Женеве
Денис Шаповалов пожаловался на судейство во втором круге в Женеве против Тэллона Грикспора.
Когда при счете 0:1, 40:30 в решающем сете Шаповалов подал первым мячом, линейный не зафиксировал ошибку. Грикспор, который не смог принять подачу, показал отметку на корте, куда, по его мнению, опустился мяч после подачи канадца. Ева Асдераки-Мур спустилась с вышки и приняла решение, что мяч ушел в аут.
После второй подачи Шаповалова Грикспор выиграл розыгрыш и в итоге гейм.
Шаповалов проиграл 7:6(7), 6:7(4), 3:6. Во втором сете он упустил преимущество 3:0.
После матча он опубликовал пост со скриншотом спорной подачи и подписью: «Аут».