Джокович выиграл 1100-й матч в карьере

Новак Джокович на турнире в Женеве выиграл у Янника Ганфманна со счетом 6:3, 6:3 и оформил 1110-ю победу в основном туре в карьере.

При этом серб уступил в 218 встречах. Процент побед Джоковича – 83,5, это самый высокий процент в истории.

Он стал третьим теннисистом в истории с таким количеством побед. Больше только у Джимми Коннерса (1274) и Роджера Федерера (1251).