Джокович выиграл 1100-й матч в карьере

Теги Новак Джокович ATP Geneva Open Теннис

Новак Джокович на турнире в Женеве выиграл у Янника Ганфманна со счетом 6:3, 6:3 и оформил 1110-ю победу в основном туре в карьере.

При этом серб уступил в 218 встречах. Процент побед Джоковича – 83,5, это самый высокий процент в истории.

Он стал третьим теннисистом в истории с таким количеством побед. Больше только у Джимми Коннерса (1274) и Роджера Федерера (1251).

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5 комментариев
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На месте немца сегодня должен был сыграть Муррей.
Ровесник, неделя разницы в возрасте.
15 мая 2016, когда Муррею в последний раз исполнилось 20+ (29), Новак подарил ему финал Рима. С таким же счётом, кстати, как сегодня - 6-3, 6-3.
А с сегодняшнего матча касторный слился.
такиедела))))
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