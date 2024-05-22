Джокович выиграл 1100-й матч в карьере
Новак Джокович на турнире в Женеве выиграл у Янника Ганфманна со счетом 6:3, 6:3 и оформил 1110-ю победу в основном туре в карьере.
При этом серб уступил в 218 встречах. Процент побед Джоковича – 83,5, это самый высокий процент в истории.
Он стал третьим теннисистом в истории с таким количеством побед. Больше только у Джимми Коннерса (1274) и Роджера Федерера (1251).
Ровесник, неделя разницы в возрасте.
15 мая 2016, когда Муррею в последний раз исполнилось 20+ (29), Новак подарил ему финал Рима. С таким же счётом, кстати, как сегодня - 6-3, 6-3.
А с сегодняшнего матча касторный слился.
такиедела))))