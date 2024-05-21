Рабат (WTA). 2-й круг. Соррибес-Тормо встретится с Подорошкой, Коччаретто – с Бай
Сара Соррибес-Тормо сыграет с Надей Подорошкой во втором круге в Рабате.
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Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
Рабат, Марокко
19 – 25 мая 2024
WTA 250
Призовой фонд – $267 082
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
- Дата проведения
- 21 мая, 16.00
- Дата проведения
- 21 мая, 17.30
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00