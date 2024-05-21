Рабат (WTA). 2-й круг. Соррибес-Тормо встретится с Подорошкой, Коччаретто – с Бай

Сара Соррибес-Тормо сыграет с Надей Подорошкой во втором круге в Рабате.

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Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

19 – 25 мая 2024

WTA 250

Призовой фонд – $267 082

Открытые корты, грунт

Второй круг

Не определен – Не определен Дата проведения 22 мая, 03.00 Онлайн матча

Не определен – Не определен Дата проведения 22 мая, 03.00 Онлайн матча