Рабат (WTA). 2-й круг. Соррибес-Тормо встретится с Подорошкой, Коччаретто – с Бай

Теги результаты WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Теннис

Сара Соррибес-Тормо сыграет с Надей Подорошкой во втором круге в Рабате.

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Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

19 – 25 мая 2024

WTA 250

Призовой фонд – $267 082

Открытые корты, грунт

Второй круг

Камилла Розателло (Италия) Камилла Рахимова (Россия)
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания) Надя Подорошка (Аргентина)
Дата проведения
21 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Чжосюань Бай (Китай) Элизабетта Коччаретто (Италия)
Дата проведения
21 мая, 17.30
Онлайн матча

 

Сиюй Ван (Китай) Пейтон Стернс (США)
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Камила Осорио (Колумбия) Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча
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