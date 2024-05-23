Пегула пропустит «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира Джессика Пегула снялась с «Ролан Гаррос».

Ранее американка пропустила турниры в Мадриде и Риме из-за травмы.

«Привет, ребята. К сожалению, я не сыграю на «Ролан Гаррос» в этом году. Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, так как восстанавливалась и возвращалась в игру. Если бы у меня было еще 5-7 дней, я бы 100% приехала.

Я точно вернусь к началу травяного сезона и остальной части лета, а затем буду тренироваться до конца года. Нужно сыграть побольше матчей», – написала Пегула.