Шварцман заплакал во время прощальной речи на «Ролан Гаррос»

Диего Шварцман уступил во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Кентену Алису со счетом 6:4, 4:6, 6:7(7:10).

Во время прощальной речи Шварцман плакал.

«Последний матч здесь показывает, как я играл на «Ролан Гаррос» всю свою карьеру. Для меня это особенное событие. Спасибо всем. Нелегко играть против француза, но я чувствовал себя как дома.

Если честно, я чувствую себя отлично. Я сделал все, что мог. Я боролся очень упорно, чтобы выиграть матч. Он заслужил победу. Поздравляю его и весь французский народ.

У меня здесь было очень много сражений и я никогда не забуду ни одного из них. Даже этот. Проигрыш для меня – это нечто особенное... Как сказал Доминик Тим, матч на заполненном [корте Сюзанн] Ленглен я запомню навсегда. Спасибо всем за эти моменты».