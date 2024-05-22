Шварцман заплакал во время прощальной речи на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Доминик Тим Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман уступил во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Кентену Алису со счетом 6:4, 4:6, 6:7(7:10).

Во время прощальной речи Шварцман плакал.

«Последний матч здесь показывает, как я играл на «Ролан Гаррос» всю свою карьеру. Для меня это особенное событие. Спасибо всем. Нелегко играть против француза, но я чувствовал себя как дома.

Если честно, я чувствую себя отлично. Я сделал все, что мог. Я боролся очень упорно, чтобы выиграть матч. Он заслужил победу. Поздравляю его и весь французский народ.

У меня здесь было очень много сражений и я никогда не забуду ни одного из них. Даже этот. Проигрыш для меня – это нечто особенное... Как сказал Доминик Тим, матч на заполненном [корте Сюзанн] Ленглен я запомню навсегда. Спасибо всем за эти моменты».

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5 комментариев
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Спасибо Диего, ты всегда был бойцом, как говорится мал золотник да дорог
+9
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+9
спасибо за всё, Big Diego
великий чемпион, легенда нашего спорта🙏🏻
+6
0
+6
Выжал максимум из ограниченных ростом природных данных, прыгнул, мб даже выше головы
+4
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+4
Помню как Диего выиграл первый сет у Надаля и во втором вел с брейком, он играл очень вдохновенно, но пару почти выигрышных ситуаций Надаль потащил, а Диего чуть больше нужного рискнул на этих выигранных мячах... и игра развернулась... жаль было Диего, что не смог тогда выиграть..
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+3
Для его физ.данных - очень достойная карьера.
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