Саккари о женской Большой тройке: «Я мало обращаю внимания на эти разговоры – не думаю, что топ-теннисисток только три, их больше»

Теги WTA Мария Саккари Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Мария Саккари прокомментировала разговоры о Большой тройке в женском туре.

Туда относят Игу Швентек, Арину Соболенко и Елену Рыбакину.

«Ига потрясающе играет последние пару лет, но всех можно победить. Сейчас она самая стабильная спортсменка, но мне кажется, что все вокруг хорошо играют. И в хороший день каждая может победить кого угодно. Я мало обращаю внимания на разговоры о Большой тройке – не думаю, что топ-теннисисток только три, их больше.

Легко попасть [в тройку сильнейших] после одной хорошей недели, и тогда положение вещей сильно меняется. Моя главная цель – войти в это топ-3, и после все будет возможным. Думаю, мой опыт игры в туре, каждая ситуация в матче помогают мне развивать стабильность.

Чувствую, что мне очень помогает моя последовательность в результатах и рейтинге в последние три года. Вы меня знаете, я хочу большего – но сначала мне просто нужно вернуть стабильность и просто попытаться улучшить свою игру. И, похоже, она уже становится лучше». 

Наивысшая позиция Саккари в рейтинге – №3. Сейчас она седьмая ракетка мира: вошла в топ-10 в сентябре 2021-го и с тех пор отсутствовала в десятке сильнейших только олну неделю.

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1 комментарий
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Это ненормально, что используют это название по отношению к кому-то, помимо Федерера, Надаля и Джоковича. Какая-то журналистская деградация с таким поверхностным отношением ради громких заголовков
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