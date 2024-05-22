Саккари о женской Большой тройке: «Я мало обращаю внимания на эти разговоры – не думаю, что топ-теннисисток только три, их больше»

Мария Саккари прокомментировала разговоры о Большой тройке в женском туре.

Туда относят Игу Швентек, Арину Соболенко и Елену Рыбакину.

«Ига потрясающе играет последние пару лет, но всех можно победить. Сейчас она самая стабильная спортсменка, но мне кажется, что все вокруг хорошо играют. И в хороший день каждая может победить кого угодно. Я мало обращаю внимания на разговоры о Большой тройке – не думаю, что топ-теннисисток только три, их больше.

Легко попасть [в тройку сильнейших] после одной хорошей недели, и тогда положение вещей сильно меняется. Моя главная цель – войти в это топ-3, и после все будет возможным. Думаю, мой опыт игры в туре, каждая ситуация в матче помогают мне развивать стабильность.

Чувствую, что мне очень помогает моя последовательность в результатах и рейтинге в последние три года. Вы меня знаете, я хочу большего – но сначала мне просто нужно вернуть стабильность и просто попытаться улучшить свою игру. И, похоже, она уже становится лучше».

Наивысшая позиция Саккари в рейтинге – №3. Сейчас она седьмая ракетка мира: вошла в топ-10 в сентябре 2021-го и с тех пор отсутствовала в десятке сильнейших только олну неделю.