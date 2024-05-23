В пригороде Парижа открыли корты имени Медведева

В Мезон-Лаффит недалеко от Парижа открыли четыре крытых хардовых корта имени Даниила Медведева.

Пятая ракетка мира тренировался в Клубе тенниса и сквоша Мезон-Лаффит с 2014 по 2016 год.

«Мне очень приятно открывать корты, названные моим именем.

Меня часто о чем-то просят, но я не соглашаюсь, потому что мне не нравится. Но я сразу же ответил «да» этому клубу, потому что с ним и этим городом у меня связаны хорошие хорошие воспоминания. Это прекрасная возможность».