В пригороде Парижа открыли корты имени Медведева

Теги фото ATP Даниил Медведев Теннис

В Мезон-Лаффит недалеко от Парижа открыли четыре крытых хардовых корта имени Даниила Медведева.

Пятая ракетка мира тренировался в Клубе тенниса и сквоша Мезон-Лаффит с 2014 по 2016 год. 

«Мне очень приятно открывать корты, названные моим именем. 

Меня часто о чем-то просят, но я не соглашаюсь, потому что мне не нравится. Но я сразу же ответил «да» этому клубу, потому что с ним и этим городом у меня связаны хорошие хорошие воспоминания. Это прекрасная возможность».

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4 комментария
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Здесь был Медвед.... Написано на входе на корт наверно
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Вот это да, вот это поворот!
Медвед - Король Парижа. А кто там и сколько раз РоГа получил - да кого это вааще интересует.
Русские в Париже, всемирная история))))
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Вот это превед🤷‍♀️👍‼️
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Ответ S.Graf
Вот это да, вот это поворот! Медвед - Король Парижа. А кто там и сколько раз РоГа получил - да кого это вааще интересует. Русские в Париже, всемирная история))))
Просто французы отметили своего значимого игрока)
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