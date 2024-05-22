Джокович после победы в матче в Женеве: «Секрет успеха был в моем дне рождения»

Теги Новак Джокович ATP Geneva Open Теннис

Новак Джокович поделился эмоциями после победы в день рождения.

Во втором круге турнира в Женеве серб обыграл Янника Ганфманна – 6:3, 6:3.

– В чем был секрет сегодняшнего успеха?

– Секрет был в моем дне рождения (улыбается). Думаю, он был бы немного другим, если бы я не выиграл матч.

Здорово быть здесь впервые. Моя семья пришла меня поддержать. Мы выросли вместе с моими дядей и тетей, но в последнее время у нас было мало возможностей провести время друг с другом. Так что очень приятно, что я качественно провожу время и на корте, и вне его.

Конечно, я очень благодарен болельщикам, которые пришли меня поддержать. И спасибо, что спели песню «С днем рождения» (улыбается). Я тронут.

Я очень рад победе в такой особенный день.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
пусть этот праздник продолжается еще пару лет :)
+5
0
+5
И о погоде)))) Пошёл дождь, и матч остановили, когда Новак подавал на сет (очередная "балканская рулетка"))))
Уже давно Рафика называют "человек дождя" (и не только за сходство с персонажем одноимённого оскароносного фильма). Как только у Рафика начинаются проблемы (особенно на грунте) - идёт дождь, и матч останавливают.
Если для подготовки к грунтовым турнирам Новак подсмотрел и списал у Рафика это заклинание - лично я не возражаю.
Правда, на Шатрие и Ленглен уже есть крыша. Но всё же, всё же .... 10-15 минут передышки не помешают сербскому ветерану.
такиедела))))
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий