Джокович после победы в матче в Женеве: «Секрет успеха был в моем дне рождения»

Новак Джокович поделился эмоциями после победы в день рождения.

Во втором круге турнира в Женеве серб обыграл Янника Ганфманна – 6:3, 6:3.

– В чем был секрет сегодняшнего успеха?

– Секрет был в моем дне рождения (улыбается). Думаю, он был бы немного другим, если бы я не выиграл матч.

Здорово быть здесь впервые. Моя семья пришла меня поддержать. Мы выросли вместе с моими дядей и тетей, но в последнее время у нас было мало возможностей провести время друг с другом. Так что очень приятно, что я качественно провожу время и на корте, и вне его.

Конечно, я очень благодарен болельщикам, которые пришли меня поддержать. И спасибо, что спели песню «С днем рождения» (улыбается). Я тронут.

Я очень рад победе в такой особенный день.