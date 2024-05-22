Джокович после победы в матче в Женеве: «Секрет успеха был в моем дне рождения»
Новак Джокович поделился эмоциями после победы в день рождения.
Во втором круге турнира в Женеве серб обыграл Янника Ганфманна – 6:3, 6:3.
– В чем был секрет сегодняшнего успеха?
– Секрет был в моем дне рождения (улыбается). Думаю, он был бы немного другим, если бы я не выиграл матч.
Здорово быть здесь впервые. Моя семья пришла меня поддержать. Мы выросли вместе с моими дядей и тетей, но в последнее время у нас было мало возможностей провести время друг с другом. Так что очень приятно, что я качественно провожу время и на корте, и вне его.
Конечно, я очень благодарен болельщикам, которые пришли меня поддержать. И спасибо, что спели песню «С днем рождения» (улыбается). Я тронут.
Я очень рад победе в такой особенный день.
Уже давно Рафика называют "человек дождя" (и не только за сходство с персонажем одноимённого оскароносного фильма). Как только у Рафика начинаются проблемы (особенно на грунте) - идёт дождь, и матч останавливают.
Если для подготовки к грунтовым турнирам Новак подсмотрел и списал у Рафика это заклинание - лично я не возражаю.
Правда, на Шатрие и Ленглен уже есть крыша. Но всё же, всё же .... 10-15 минут передышки не помешают сербскому ветерану.
такиедела))))