Джокович о победе над Грикспором: «Если бы в первой партии он реализовал сетболы, матч мог бы сложиться совсем иначе»

Теги Новак Джокович ATP Geneva Open Тэллон Грикспор Теннис

Новак Джокович оценил победу над Тэллоном Грикспором в Женеве.

Серб победил 7:5, 6:1. В первой партии он отыграл четыре сетбола, в том числе три подряд.

«Отличная победа. Мне показалось, что первый сет легко мог сложиться в его пользу, потому что большую часть сета он играл лучше меня. У него был тройной сетбол. При счете 5:4 я уступал 0:40, и, если бы он реализовал эти сетболы, матч мог бы сложиться совсем иначе.

Мне повезло несколько раз хорошо подать, и с того момента я заиграл стабильно. Он немного помог мне, допустив ошибки, а я хорошо отыграл второй сет. Хочу еще раз поблагодарить всех за поддержку и за то, что пришли на трибуны в холодный день. Очень приятно видеть всех вас», – сказал Джокович в интервью на корте.

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