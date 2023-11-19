Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса
Король.
Новак Джокович завершил сезон победой на итоговом турнире ATP. Впереди у него еще Кубок Дэвиса – но индивидуальных соревнований не осталось.
И что это был за сезон!
● Новак провел 12 турниров и выиграл семь титулов – больше всех в туре.
● Поскольку на итоговом он проиграл в группе, у него всего шесть поражений в 61 матче – то есть, он выиграл 90% встреч. Это лучший процент в туре. И третий раз в карьере Джоковича, когда процент побед в сезоне составил минимум 90.
● В этом году Джокович четвертый раз в карьере взял три «Больших шлема» за сезон – Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. А на «Уимблдоне» сыграл в финале.
● По ходу сезона серб побил рекорд по титулам на ТБШ – теперь у него 24. В профессиональном теннисе столько не брал никто ни у мужчин, ни у женщин.
● Новак в 2023-м выиграл два «Мастерса». В целом у него их уже 40 – он обновил свой же рекорд.
● На итоговом серб победил 7-й раз – и стал единоличным лидером по этому показателю, оторвавшись от Роджера Федерера.
● По ходу сезона он вернулся на первую строчку рейтинга – и в понедельник у него пойдет 400-я неделя в качестве №1. Он первый человек, преодолевший этот рубеж.
● После первого матча на итоговом Новак гарантировал себе первую строчку по итогам сезона – он завершит год №1 уже восьмой раз. У идущего вторым по этому показателю Пита Сампраса – шесть финишей на вершине рейтинга.
● Отрыв Джоковича от нынешней второй ракетки мира Карлоса Алькараса – 2390 очков. А ведь еще пару месяцев назад испанец считался фаворитом в борьбе за №1 по итогам сезона.
● Джокович традиционно был очень хорош в матчах с лучшими – его баланс против топ-10 составляет 17:4.
● Из 15 последних сезонов Новак 13 закончил лидером тура по количеству побед над десяткой. Исключениями стали только 2010-й и 2017-й.
● В Турине Джокович выиграл 98-й титул в карьере. По этому показателю его обходят только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Пока обходят.
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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Elsa
Сколько нужно воли и мотивации, чтобы идти к своей цели, год за годом, розыгрыш за розыгрышем, матч за матчем, турнир за турниром…
Нам всем очень повезло, что можем наблюдать этот Великий Путь - и очень хочется, чтобы здоровье не подводило Чемпиона, чтобы он достиг всех своих целей в любимой игре. Что именно это будет? Узнаем! Как говорится: «Tалант похож на стрелка, попадающего в цель, недостижимую для других, а гений — на стрелка, попадающего в цель, попросту невидимую для других»
1.Добиться четвёртого карьерного Большого шлема, для этого надо победить на РГ.
2. Взять МК и собрать третий "Золотой Мастерс".
3. Да и победа на грядущем Кубке Дэвиса, спустя 13 (!) лет, тоже хорошо уложится в копилку и
без того колоссальных достижений Джоковича. Как говорится, почему бы и нет?! Здоровое спортивное честолюбие ещё никто не отменял.