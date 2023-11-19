Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

Король.

Новак Джокович завершил сезон победой на итоговом турнире ATP. Впереди у него еще Кубок Дэвиса – но индивидуальных соревнований не осталось.

И что это был за сезон!

● Новак провел 12 турниров и выиграл семь титулов – больше всех в туре.

● Поскольку на итоговом он проиграл в группе, у него всего шесть поражений в 61 матче – то есть, он выиграл 90% встреч. Это лучший процент в туре. И третий раз в карьере Джоковича, когда процент побед в сезоне составил минимум 90.

● В этом году Джокович четвертый раз в карьере взял три «Больших шлема» за сезон – Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. А на «Уимблдоне» сыграл в финале.

● По ходу сезона серб побил рекорд по титулам на ТБШ – теперь у него 24. В профессиональном теннисе столько не брал никто ни у мужчин, ни у женщин.

● Новак в 2023-м выиграл два «Мастерса». В целом у него их уже 40 – он обновил свой же рекорд.

● На итоговом серб победил 7-й раз – и стал единоличным лидером по этому показателю, оторвавшись от Роджера Федерера.

● По ходу сезона он вернулся на первую строчку рейтинга – и в понедельник у него пойдет 400-я неделя в качестве №1. Он первый человек, преодолевший этот рубеж.

● После первого матча на итоговом Новак гарантировал себе первую строчку по итогам сезона – он завершит год №1 уже восьмой раз. У идущего вторым по этому показателю Пита Сампраса – шесть финишей на вершине рейтинга.

● Отрыв Джоковича от нынешней второй ракетки мира Карлоса Алькараса – 2390 очков. А ведь еще пару месяцев назад испанец считался фаворитом в борьбе за №1 по итогам сезона.

● Джокович традиционно был очень хорош в матчах с лучшими – его баланс против топ-10 составляет 17:4.

● Из 15 последних сезонов Новак 13 закончил лидером тура по количеству побед над десяткой. Исключениями стали только 2010-й и 2017-й.

● В Турине Джокович выиграл 98-й титул в карьере. По этому показателю его обходят только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Пока обходят.

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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Elsa