Шварцман проиграл на тай-брейке в третьем сете и выбыл из квалификации «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман проиграл во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Кентену Алису со счетом 6:4, 4:6, 6:7(7:10).

Ранее аргентинец объявил, что завершит карьеру в феврале 2025-го и проводит последний «Ролан Гаррос».

В 2018-м и 2021-м Шварцман играл в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а в 2020-м был полуфиналистом.

6 комментариев
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Если у Тима карьера закончилась из-за запястья, то с чем связан провал Шварцмана кто-нибудь понимает?
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Не повезло Диего попасть на местного. Трибуны почти полностью забиты, болели громко, на тае жестко поддавили. Сегодня видимо у них детский день, ибо мелких было нереально много, орали под руку постоянно
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Не повезло с сетками РГ, где он попадал два или три раза на Надаля, а так мог выйти на него только в финале как отчасти удачно повезло Тиму в 2018-2019.
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Ну пройти квал на шлеме через голодных до денег и очков парней не самое простое занятие в теннисе, думаю процентов 20 из тех кто сейчас в основе могли бы спокойно вылететь. Какие-нибудь Грикспур, Кория, Ван Аш, Юбэнкс, Тиафо и так далее. Но все равно позор Доми и Шварцу, что докатились до такого.
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Ответ Hardy
Если у Тима карьера закончилась из-за запястья, то с чем связан провал Шварцмана кто-нибудь понимает?
Ты видел его рост и вес? То чего он достиг уже прыжок выше головы.
Залез в долг организму, после 30 предсказуемо ушло все - сила, скорость, резкость. Дальше мозг это все понимает и перестает превозмогать когда надо
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Ответ Хозяин патриотов
Ну пройти квал на шлеме через голодных до денег и очков парней не самое простое занятие в теннисе, думаю процентов 20 из тех кто сейчас в основе могли бы спокойно вылететь. Какие-нибудь Грикспур, Кория, Ван Аш, Юбэнкс, Тиафо и так далее. Но все равно позор Доми и Шварцу, что докатились до такого.
Да ну, какой же это для Шварцмана позор? При росте 170 в 31 год? Просто не тянет. Пока бы молод, быстр, вынослив и резок - удавалось тащить. А больше у него оружия-то и не было. Этот спорт не под его антропометрию. Как верно заметили выше, вся карьера - это прыжок выше головы.
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