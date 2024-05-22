Шварцман проиграл на тай-брейке в третьем сете и выбыл из квалификации «Ролан Гаррос»
Диего Шварцман проиграл во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Кентену Алису со счетом 6:4, 4:6, 6:7(7:10).
Ранее аргентинец объявил, что завершит карьеру в феврале 2025-го и проводит последний «Ролан Гаррос».
В 2018-м и 2021-м Шварцман играл в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а в 2020-м был полуфиналистом.
Залез в долг организму, после 30 предсказуемо ушло все - сила, скорость, резкость. Дальше мозг это все понимает и перестает превозмогать когда надо