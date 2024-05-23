Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже (Dagospia)
Янника Синнера и Анну Калинскую сфотографировали вместе в Париже.
В среду они ужинали в ресторане Langosteria, написал таблоид Dagospia, опубликовавший кадры.
Ранее итальянская пресса сообщала, что Синнер и Калинская встречаются.
Стеф с Паулой тож по ресторанам там же)
А если поменять местами - ужинали в ресторане Dagospia, написал таблоид Langosteria
"По информации СМИ, Синнер и Калинская встретились в роскошном ресторане Langosteria, который работает при отеле Cheval Blanc. Из него открывается вид на Лувр и Эйфелеву башню. Анна якобы во время встречи позволила себе несколько бокалов вина, Янник же пил только воду."😆😆😆😆😆