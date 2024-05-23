Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже (Dagospia)

Теги светская хроника фото ATP WTA Анна Калинская Янник Синнер Теннис

Янника Синнера и Анну Калинскую сфотографировали вместе в Париже.

В среду они ужинали в ресторане Langosteria, написал таблоид Dagospia, опубликовавший кадры.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Синнер и Калинская встречаются.

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38 комментариев
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Уважение итальянской Ла Газзетта делло Спорт, над их инсайдом даже итальянцы смеялись
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Ну вот уже и реальные улики. Ждём Синнера в блоге у Касаткиной ))
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Действительно, чего это Калинская стала встречаться со второй ракеткой мира, богатым, модным и популярным Синнером, а не с Пашей Котовым например...
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Ну что ж, можно Анечку поздравить) после тупицы Киргиоса это просто подарок)
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Вот Калинская вроде нормальная девушка, а мужиков выбирать вообще не умеет)
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Кстати, когда там Кирьос в тур возвращается? Сведите их с Синнером сразу, хочу услышать снова легендарный спич в сторону Вавринки при участии Коккинакиса и Донны Векич)
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Все, кто пишут, что он ей не пара - вы о чем?) оч крутая пара😁 смущает лишь то, что бывшая у Синнера сомнительная, а у Ани бывший 😂😂😂
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Ответ ekaterina_)))
Все, кто пишут, что он ей не пара - вы о чем?) оч крутая пара😁 смущает лишь то, что бывшая у Синнера сомнительная, а у Ани бывший 😂😂😂
Ну типа настрадались, а теперь выбор с головой и будут кайфовать :)
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Красивая пара, одобряю)

Стеф с Паулой тож по ресторанам там же)
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Все, кто пишут, что он ей не пара - вы о чем?) оч крутая пара😁 смущает лишь то, что бывшая у Синнера сомнительная, а у Ани бывший 😂😂😂
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ужинали в ресторане Langosteria, написал таблоид Dagospia

А если поменять местами - ужинали в ресторане Dagospia, написал таблоид Langosteria
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На самом деле это большой шаг вперед для Ани, зацепить такого кавалера. Это вам не сидящий в кустах полинезиец.
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Ответ Dym86
Калинская уже плохо влияет на Синнера!
Бедный Янник))) Она его и по ночным клубам научит гулять)))😆😆😆
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Ответ Jefri AG
Действительно, чего это Калинская стала встречаться со второй ракеткой мира, богатым, модным и популярным Синнером, а не с Пашей Котовым например...
Потапова же встречается с казахом Шевченко :)
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Ответ Jefri AG
Действительно, чего это Калинская стала встречаться со второй ракеткой мира, богатым, модным и популярным Синнером, а не с Пашей Котовым например...
Сегодня Котов очень хоршо играл, чуть не обыграл теннисиста топ-20.
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Ответ Николай Володин
Просто тихий ужас,он не ровня ей абсолютно))))
Анна Синнер - звучит. Анна Володина как-то как вещь :)
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Ответ Sincere
Ну что ж, можно Анечку поздравить) после тупицы Киргиоса это просто подарок)
Ты бы стала девушкой Синнера?
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Глянула на Калинскую в инсте и обнаружила, что в 22 году её там активно лайкал Карлитос)))
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Что-то Янник к России неровно дышит)) Старший брат русский, девушка тоже... Хм.
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Калинская и Кирьоса по такому же принципу выбирала, бабки и популярность, другое её не интересует.
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Почему полностью не опубликовали?
"По информации СМИ, Синнер и Калинская встретились в роскошном ресторане Langosteria, который работает при отеле Cheval Blanc. Из него открывается вид на Лувр и Эйфелеву башню. Анна якобы во время встречи позволила себе несколько бокалов вина, Янник же пил только воду."😆😆😆😆😆
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Норм. В теннисе всегда Санта-Барбара. Мы видим только верхушку айсберга.
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Ответ tanith
Красивая пара, одобряю) Стеф с Паулой тож по ресторанам там же)
Стеф с Паулой уже опять сошелся что ли?
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Если дойдёт до детей, Аня может выправить не самую красивую породу Синнеров) 😄😄😄😄😁😁😁😁😁
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Ответ ekaterina_)))
Все, кто пишут, что он ей не пара - вы о чем?) оч крутая пара😁 смущает лишь то, что бывшая у Синнера сомнительная, а у Ани бывший 😂😂😂
а чем сомнительная его бывшая?
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Ответ tanith
а чем сомнительная его бывшая?
Там какие-то слухи о ней были) да и видок у нее был не оч интеллигентный и приличный)
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Ответ Jefri AG
Действительно, чего это Калинская стала встречаться со второй ракеткой мира, богатым, модным и популярным Синнером, а не с Пашей Котовым например...
У Паши Котова кстати девушка есть
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Ответ Viling
Сегодня Котов очень хоршо играл, чуть не обыграл теннисиста топ-20.
Чуть не обыграл и обыграл - в этом и есть разница между "котовыми" и топами.
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Ответ Dym86
Потапова же встречается с казахом Шевченко :)
поженились
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Ответ Николай Володин
Почему полностью не опубликовали? "По информации СМИ, Синнер и Калинская встретились в роскошном ресторане Langosteria, который работает при отеле Cheval Blanc. Из него открывается вид на Лувр и Эйфелеву башню. Анна якобы во время встречи позволила себе несколько бокалов вина, Янник же пил только воду."😆😆😆😆😆
Калинская уже плохо влияет на Синнера!
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