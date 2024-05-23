Берреттини снялся с «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини не примет участие в «Ролан Гаррос».

Итальянец пропускает грунтовый «Большой шлем» третий год подряд. В 2021-м Берреттини был четвертьфиналистом.

В апреле этого года он впервые после возвращения выиграл титул, а затем снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме.  

«Несмотря на то, что я тренируюсь сейчас на очень высоком уровне, мы с командой считаем, что я не готов к нескольким пятисетовым матчам подряд. Я вернусь в травяной части сезона. 

Спасибо за вашу поддержку. Я очень близко, мне просто нужно немного больше времени 🙏  🔨», – написал Берреттини.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Помню тот чф на РГ-21 - играли допоздна, Джокович, проиграв тай, орал и бесился, но превозмог
+6
0
+6
Ответ Tarkovski
Помню тот чф на РГ-21 - играли допоздна, Джокович, проиграв тай, орал и бесился, но превозмог
Он и после победы призывал всякую нечисть 😆
+2
0
+2
Тоже нужно заканчивать как Тим со Шварцманом
+1
0
+1
Ответ ugmyanswer
Он и после победы призывал всякую нечисть 😆
тот ор вошел в историю, до сих пор удивляюсь как Кеотавонг с судейской вышки не свалился от неожиданности))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий