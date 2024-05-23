Берреттини снялся с «Ролан Гаррос»

Маттео Берреттини не примет участие в «Ролан Гаррос».

Итальянец пропускает грунтовый «Большой шлем» третий год подряд. В 2021-м Берреттини был четвертьфиналистом.

В апреле этого года он впервые после возвращения выиграл титул, а затем снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме.

«Несмотря на то, что я тренируюсь сейчас на очень высоком уровне, мы с командой считаем, что я не готов к нескольким пятисетовым матчам подряд. Я вернусь в травяной части сезона.

Спасибо за вашу поддержку. Я очень близко, мне просто нужно немного больше времени 🙏 🔨», – написал Берреттини.