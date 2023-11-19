С миру по Нитке
Блог

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Янник Синнер Янник Синнер
ATP Finals ATP Finals
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Теннис Теннис

Вечный.

Новак Джокович был в сете от того, чтобы вылететь с итогового турнира ATP, несмотря на две победы на групповом этапе. Если бы Янник Синнер проиграл третью партию Хольгеру Руне, то Новак покинул бы турнир.

Но Синнер ее выиграл.

Как итог – Джокович вышел в полуфинал, разгромил там Карлоса Алькараса, а в финале взял у Синнера реванш за поражение в группе (6:3, 6:3).

***

Янник многообещающе начал. Например, не запаниковал, когда получил хороший ответ на форхенд, который должен был лететь навылет. И в итоге таки выжал ошибку из серба.

Или когда очень мастеровито сыграл с полулета.

Но при счете 2:1 в пользу Джоковича рвение Синнера дало сбой. Сначала он рванул к сетке при счете 40:15 – и сделал это очень плохо. У него была не очень хорошая позиция, он чуть не врезался в сетку, да и с лета сыграл так себе. В результате Новак перебросил его свечой.

А дальше Синнер дал три подряд ошибки с форхенда. Правда, в одном случае ошибки на самом деле не было – при счете 40:40 судья увидел аут там, где мяч на самом деле коснулся линии. Но Янник не взял повтор – тоже своего рода ошибка.

Упустив подачу, итальянец дальше боролся только за то, чтобы не упустить ее второй раз. Потому что Джокович подавал на уровне, который был до нелепого высоким. У ATP сейчас есть система оценки качества ударов по 10-балльной шкале – это делается на основе комплекса показателей. Так вот, в первом сете качество подачи Джоковича оценили в 9,6.

У него был очень высокий процент попадания первым мячом – но это немного переоцененный показатель. Ведь можно вкручивать первую в центр квадрата и ничего с этого не иметь.

Но Джокович попадал 70%, выцеливая линии на большой скорости. Вот графика точек, в которые летела его первая подача.

Как итог – выиграл 91% на первой подаче, выполнил 13 эйсов, да и вообще проиграл на подаче всего 8 очков.

Даже когда подача немного просела, и при счете 3:2 во второй партии Синнер таки добрался до двух брейк-пойнтов, Новак быстро оправился и положил три первых мяча подряд, быстро решив все проблемы.

В розыгрышах серб тоже феерил. Важнее всего было то, что он редко давал Синнеру наносить удары из равновесия – он постоянно двигал его по задней линии за счет смены направлений, при этом держал глубину, играл сильно. В результате Янник часто пытался выбраться из этих тисков за счет агрессии – но это приводило к ошибкам.

Сам Джокович под давлением был намного сильнее.

Да и вообще его форхенд разрушал. Как вам, например, вот такой выстрел по линии со скоростью 158 км/ч.

А еще Новак практически не ошибался – в первом сете всего 2 невынужденных, во втором всего 8.

Синнер, конечно, боролся изо всех сил. Например, во втором сете он отыграл три брейк-пойнта при счете 0:2 и потом еще два в 15-минутном гейме при счете 2:4. Но на подаче Джоковича зацепиться было очень-очень-очень трудно. И даже когда серб давал ему шансы – например, при счете 3:4 он явно сбавил и летел 0:30, – Синнер много ошибался справа.

Джокович всем этим, конечно, пользовался и довел матч до победы.

***

В полуфинале и финале 36-летний Джокович в сумме отдал 11 геймов двум главным молодым теннисистам мира – Алькарасу и Синнеру. А по ходу турнира победил еще и 20-летнего Руне. Он снова доказал, что молодежи до его уровня далеко.

Новак седьмой раз победил на итоговом турнире ATP. Теперь он единолично самый титулованный игрок в истории этих соревнований – раньше он делил рекорд с Роджером Федерером.

Кроме того, серб обновил собственный рекорд – защитив прошлогодний титул, он снова стал самым возрастным чемпионом в истории турнира.

Всего Джокович выиграл седьмой титул в сезоне-2023 – больше всех в туре.

А вообще за карьеру у него уже 98 трофеев. Больше только у Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). Есть ощущение, что и этот рекорд не выстоит перед сербом.

Часы Rolex почти к  спорте: с ними покоряли Ла-Манш и Эверест, а теперь они символ статуса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зорькин
Статью о выступлении Новака на Итоговом надо было назвать Волк и семеро козлят. 😂
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dalakop
Батя
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Если быть не скромным, а честным: я выиграю турнир. Если быть скромным, то… я выиграю турнир ©
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vitcold
Да это не Император, а Императрище!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Какая радость, что Новак не побил ещё все рекорды и будет играть ещё 2-3 года! С победой, фанаты Императора! Идемо, Великий!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
И ведь сезон для него еще не закончен. Остался кубок Дэвиса. Какими бы крутыми ни были Морковка и Аль-Карась, Джокер показал, что он еще пока щеглы и молокососы, хоть и крутые. Из одного вчера сделал вкусное филе, а из другого вкусный сок.
Если после Уимблдона казалось, что шанс на календарный упущен навсегда, то после итогового кажется, что это не кажется и что еще один шанс есть.

"Если быть не скромным, а честным: я выиграю турнир. Если быть скромным, то… я выиграю турнир". Новак Джокович

Мужик сказал - мужик сделал
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурад Гамидов
Ответ costa0545
Комментарий удален пользователем
Ну как бы никто не мешал Синнеру взять челлендж
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omniscius
Как говорится, Шарик (Янник), ты балбес.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Просто Великий Новак Джокович!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Czarn
Император!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanapiano
Хоть бы Новак еще долго радовал и восхищал нас🙏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Зорькин
Статью о выступлении Новака на Итоговом надо было назвать Волк и семеро козлят. 😂
Мечтали чтобы волка семеро козлят, причем козлят это глагол)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omniscius
Ответ Ярик01
Статистика у мужчин далека от реального просмотра матча, многие НО "невынуждены" действием соперника. Когда летит дура в 155 км/ч, а ты отбиваешь в сетку, ну какое это НО.
Так есть категория вынужденных ошибок, которые нечто среднее между ошибками игрока и ударами навылет соперника, такое к ним отнесут. Эти ошибки обычно не указываются.
Сам матч тоже отрывками смотрел, каждые пару розыгрышей facepalm от Синнера. Даже прошлогодний финал оказался лучше, хотя от него тогда и не было никаких ожиданий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Зорькин
Статью о выступлении Новака на Итоговом надо было назвать Волк и семеро козлят. 😂
и козлят - это глагол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Козлов
Ответ Lansm
Комментарий скрыт
Согласен полностью с тобой, Новак лучший в Истории Тенниса, собственно он и есть ТЕННИС!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Omniscius
Кстати, посмотрел стату, у Новака 3 (!!!) виннерса с игры за весь матч, зато у Синнера 29 невынужденных. Жуть. Не знаю, как людям приятно такое смотреть.
Статистика у мужчин далека от реального просмотра матча, многие НО "невынуждены" действием соперника. Когда летит дура в 155 км/ч, а ты отбиваешь в сетку, ну какое это НО.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atelos
Как говорится ... ТАЛАНТ не пропьешь! Вообще поражает такая отличная форма Новака, его спортивное долголетие! Поздравляю его и всех его болельщиков! Болел в финале за него, а не мухомора.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
Джокович не топчет молодежь. Просто сейчас есть Джокович и все остальные, которые набирая лучшую форму оказывают иногда серьезное сопротивление. Против Джоковича можно и ровесников его выпустить и он будет топтать одногодок)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Аствацатуров
Очень хочется чтобы Синнер стал приемником Джоковича.. Даня , Зверь, Ципа уже ветераны почти. Ди Пидаур , Руне , альпёсраз без харизмы. Синнер силен. Хочется пожелать удачи
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер40-15
В этой победе серба есть один плюс - отобран очередной рекорд у 40-15рера. Бедняга Чокерер вообще без значимых рекордов остался.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Может молодые Фис и Шелтон в следующем году будут тоже атаковать Императора.
Вообще нравится, что активно новые имена высокие позиции в туре занимают, стагнации тура нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
"Вечный". По счастью, всё-таки нет ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Рот-Вайсс"
Ответ Omniscius
Кстати, посмотрел стату, у Новака 3 (!!!) виннерса с игры за весь матч, зато у Синнера 29 невынужденных. Жуть. Не знаю, как людям приятно такое смотреть.
Не виннерса, а - виннера. Виннерс - множественное число по-английски.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omniscius
Ответ "Рот-Вайсс"
Не виннерса, а - виннера. Виннерс - множественное число по-английски.
Так и слово, представьте себе, английское.

Кроме того, вам передают привет: бутсы (boot), рельсы (rail), памперсы (pamper), кексы (cake), чипсы (chip), наггетсы (nugget), клипсы (clip), джинсовый (jean) и, наконец, баксы (buck).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omniscius
Кстати, посмотрел стату, у Новака 3 (!!!) виннерса с игры за весь матч, зато у Синнера 29 невынужденных. Жуть. Не знаю, как людям приятно такое смотреть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iva_Nova
Ответ Зорькин
Статью о выступлении Новака на Итоговом надо было назвать Волк и семеро козлят. 😂
Браво! :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Козлов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
И ведь сезон для него еще не закончен. Остался кубок Дэвиса. Какими бы крутыми ни были Морковка и Аль-Карась, Джокер показал, что он еще пока щеглы и молокососы, хоть и крутые. Из одного вчера сделал вкусное филе, а из другого вкусный сок. Если после Уимблдона казалось, что шанс на календарный упущен навсегда, то после итогового кажется, что это не кажется и что еще один шанс есть. "Если быть не скромным, а честным: я выиграю турнир. Если быть скромным, то… я выиграю турнир". Новак Джокович Мужик сказал - мужик сделал
К сожалению шансов нет, бестолковый Медвепут все запоганил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romans Muhins
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
И ведь сезон для него еще не закончен. Остался кубок Дэвиса. Какими бы крутыми ни были Морковка и Аль-Карась, Джокер показал, что он еще пока щеглы и молокососы, хоть и крутые. Из одного вчера сделал вкусное филе, а из другого вкусный сок. Если после Уимблдона казалось, что шанс на календарный упущен навсегда, то после итогового кажется, что это не кажется и что еще один шанс есть. "Если быть не скромным, а честным: я выиграю турнир. Если быть скромным, то… я выиграю турнир". Новак Джокович Мужик сказал - мужик сделал
Джокер настолько хорош так как молодое поколение подрастет к годам 40 годам когда уже физически не будут тянуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sopadi
Зато Синнер Руне обыграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ Lansm
Комментарий скрыт
Именно поэтому ты это и пишешь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iva_Nova
Ответ Александр Аствацатуров
Очень хочется чтобы Синнер стал приемником Джоковича.. Даня , Зверь, Ципа уже ветераны почти. Ди Пидаур , Руне , альпёсраз без харизмы. Синнер силен. Хочется пожелать удачи
Очень согласна! Буду наблюдать за Янником :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий