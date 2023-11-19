Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Вечный.

Новак Джокович был в сете от того, чтобы вылететь с итогового турнира ATP, несмотря на две победы на групповом этапе. Если бы Янник Синнер проиграл третью партию Хольгеру Руне, то Новак покинул бы турнир.

Но Синнер ее выиграл.

Как итог – Джокович вышел в полуфинал, разгромил там Карлоса Алькараса, а в финале взял у Синнера реванш за поражение в группе (6:3, 6:3).

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Янник многообещающе начал. Например, не запаниковал, когда получил хороший ответ на форхенд, который должен был лететь навылет. И в итоге таки выжал ошибку из серба.

Или когда очень мастеровито сыграл с полулета.

Но при счете 2:1 в пользу Джоковича рвение Синнера дало сбой. Сначала он рванул к сетке при счете 40:15 – и сделал это очень плохо. У него была не очень хорошая позиция, он чуть не врезался в сетку, да и с лета сыграл так себе. В результате Новак перебросил его свечой.

А дальше Синнер дал три подряд ошибки с форхенда. Правда, в одном случае ошибки на самом деле не было – при счете 40:40 судья увидел аут там, где мяч на самом деле коснулся линии. Но Янник не взял повтор – тоже своего рода ошибка.

Упустив подачу, итальянец дальше боролся только за то, чтобы не упустить ее второй раз. Потому что Джокович подавал на уровне, который был до нелепого высоким. У ATP сейчас есть система оценки качества ударов по 10-балльной шкале – это делается на основе комплекса показателей. Так вот, в первом сете качество подачи Джоковича оценили в 9,6.

У него был очень высокий процент попадания первым мячом – но это немного переоцененный показатель. Ведь можно вкручивать первую в центр квадрата и ничего с этого не иметь.

Но Джокович попадал 70%, выцеливая линии на большой скорости. Вот графика точек, в которые летела его первая подача.

Как итог – выиграл 91% на первой подаче, выполнил 13 эйсов, да и вообще проиграл на подаче всего 8 очков.

Даже когда подача немного просела, и при счете 3:2 во второй партии Синнер таки добрался до двух брейк-пойнтов, Новак быстро оправился и положил три первых мяча подряд, быстро решив все проблемы.

В розыгрышах серб тоже феерил. Важнее всего было то, что он редко давал Синнеру наносить удары из равновесия – он постоянно двигал его по задней линии за счет смены направлений, при этом держал глубину, играл сильно. В результате Янник часто пытался выбраться из этих тисков за счет агрессии – но это приводило к ошибкам.

Сам Джокович под давлением был намного сильнее.

Да и вообще его форхенд разрушал. Как вам, например, вот такой выстрел по линии со скоростью 158 км/ч.

А еще Новак практически не ошибался – в первом сете всего 2 невынужденных, во втором всего 8.

Синнер, конечно, боролся изо всех сил. Например, во втором сете он отыграл три брейк-пойнта при счете 0:2 и потом еще два в 15-минутном гейме при счете 2:4. Но на подаче Джоковича зацепиться было очень-очень-очень трудно. И даже когда серб давал ему шансы – например, при счете 3:4 он явно сбавил и летел 0:30, – Синнер много ошибался справа.

Джокович всем этим, конечно, пользовался и довел матч до победы.

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В полуфинале и финале 36-летний Джокович в сумме отдал 11 геймов двум главным молодым теннисистам мира – Алькарасу и Синнеру. А по ходу турнира победил еще и 20-летнего Руне. Он снова доказал, что молодежи до его уровня далеко.

Новак седьмой раз победил на итоговом турнире ATP. Теперь он единолично самый титулованный игрок в истории этих соревнований – раньше он делил рекорд с Роджером Федерером.

Кроме того, серб обновил собственный рекорд – защитив прошлогодний титул, он снова стал самым возрастным чемпионом в истории турнира.

Всего Джокович выиграл седьмой титул в сезоне-2023 – больше всех в туре.

А вообще за карьеру у него уже 98 трофеев. Больше только у Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). Есть ощущение, что и этот рекорд не выстоит перед сербом.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill