Соболенко о том, что на ТБШ есть день отдыха: «Наверное, из-за этого я раньше не могла добиться успеха»

Арина Соболенко рассказала, нравится ли ей двухнедельный формат на «Больших шлемах».

«Несколько лет назад мне это не нравилось. Не нравилось оставаться наедине с собой. Я не знала, как ждать следующего матча, как проводить этот лишний день, о чем думать. Это меня убивало. Наверное, из-за этого я раньше не могла добиться успеха на «Шлемах», потому что слишком много думала, и это создавало гораздо большее давление.

Но сейчас мне это очень нравится. Я, как бы это сказать, люблю идти шаг за шагом и научилась отключаться от тенниса. Сейчас мне очень нравится этот формат. Мне нравится подольше оставаться на «Шлемах», наслаждаться атмосферой и приятно проводить время».

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