Соболенко о том, что на ТБШ есть день отдыха: «Наверное, из-за этого я раньше не могла добиться успеха»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, нравится ли ей двухнедельный формат на «Больших шлемах».

«Несколько лет назад мне это не нравилось. Не нравилось оставаться наедине с собой. Я не знала, как ждать следующего матча, как проводить этот лишний день, о чем думать. Это меня убивало. Наверное, из-за этого я раньше не могла добиться успеха на «Шлемах», потому что слишком много думала, и это создавало гораздо большее давление.

Но сейчас мне это очень нравится. Я, как бы это сказать, люблю идти шаг за шагом и научилась отключаться от тенниса. Сейчас мне очень нравится этот формат. Мне нравится подольше оставаться на «Шлемах», наслаждаться атмосферой и приятно проводить время».

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1 комментарий

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VOLTER
Главное для тебя - сшибить кепку.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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