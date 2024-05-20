Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Вопрос поставлен на паузу. Он вне моей компетенции, решение принимает учредитель»

Гендиректор «Лады» рассказал о ситуации с Анастасией Мыскиной.

Ранее Александр Чеботарев сообщал, что бывшая теннисистка станет президентом хоккейного клуба.

– Вы подтверждали, что это случится, но в итоге до официального объявления дело до сих пор не дошло.

– На сегодняшний день этот вопрос поставлен на паузу.

И он вне моей компетенции, потому что решение принимает учредитель, а я как генеральный директор его исполняю.

Пока что все на паузе, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.