Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Вопрос поставлен на паузу. Он вне моей компетенции, решение принимает учредитель»

Теги Лада Анастасия Мыскина Александр Чеботарев КХЛ Хоккей

Гендиректор «Лады» рассказал о ситуации с Анастасией Мыскиной.

Ранее Александр Чеботарев сообщал, что бывшая теннисистка станет президентом хоккейного клуба.

– Вы подтверждали, что это случится, но в итоге до официального объявления дело до сих пор не дошло.

– На сегодняшний день этот вопрос поставлен на паузу.

И он вне моей компетенции, потому что решение принимает учредитель, а я как генеральный директор его исполняю.

Пока что все на паузе, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

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Чуют лажей запахло вот и стопорнули
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