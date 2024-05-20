Матч Тима в квалификации «Ролан Гаррос» собрал почти полный стадион Сюзан Ленглен

Теги Ролан Гаррос ATP Доминик Тим Франко Агаменоне Теннис

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».

Он обыграл Франко Агаменоне на корте Сюзан Ленглен (3:6, 6:3, 6:2). Это второй по значимости стадион турнира, и в этом году он впервые принимает матчи квалификации.

Трибуны, вмещающие 10 тысяч зрителей, заполнились почти полностью.

После этого сезона Тим завершит карьеру. Он чемпион US Open-2020, два раза выходил в финал на «Ролан Гаррос» и один – на Australian Open.

8 комментариев
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ничего себе.
у - уважение
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Признание выглядит как-то так...
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милый ушастик
печалька...
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😭😥😢
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Класс! И заслужено, отличный человек и отличный теннисист в прошлом.
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Круто, самого Агамемнона победил!
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Позорище, что ему не дали wild card
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