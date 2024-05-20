Матч Тима в квалификации «Ролан Гаррос» собрал почти полный стадион Сюзан Ленглен
Экс-третья ракетка мира Доминик Тим вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».
Он обыграл Франко Агаменоне на корте Сюзан Ленглен (3:6, 6:3, 6:2). Это второй по значимости стадион турнира, и в этом году он впервые принимает матчи квалификации.
Трибуны, вмещающие 10 тысяч зрителей, заполнились почти полностью.
После этого сезона Тим завершит карьеру. Он чемпион US Open-2020, два раза выходил в финал на «Ролан Гаррос» и один – на Australian Open.
у - уважение
печалька...