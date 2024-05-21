Александрова и еще четыре россиянки заявлены на травяной турнир в Хертогенбоше, Павлюченкова и Жабер сыграют в Ноттингеме

Опубликованы заявки травяных турниров WTA, которые пройдут на неделе с 10 июня.

В Хертогенбоше сыграют:

По защищенному рейтингу на турнир заявилась Бьянка Андрееску.

Полностью список здесь.

В Ноттингеме выступят:

Вся заявка тут.