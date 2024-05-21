Александрова и еще четыре россиянки заявлены на травяной турнир в Хертогенбоше, Павлюченкова и Жабер сыграют в Ноттингеме
Опубликованы заявки травяных турниров WTA, которые пройдут на неделе с 10 июня.
В Хертогенбоше сыграют:
- двукратная чемпионка Екатерина Александрова;
- Людмила Самсонова;
- прошлогодняя финалистка Вероника Кудерметова;
- Анна Блинкова;
- Диана Шнайдер;
- Джессика Пегула.
По защищенному рейтингу на турнир заявилась Бьянка Андрееску.
Полностью список здесь.
В Ноттингеме выступят:
Вся заявка тут.