Соболенко встречается с бразильским бизнесменом

Теги светская хроника WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко встречается с бразильским бизнесменом греческого происхождения Йоргосом Франгулисом. Они были вместе на командном ужине после турнира в Риме, а на следующий день поехали на Гран-при Эмилии-Романьи.

Франгулис – сооснователь компании Oakberry, которая продает боулы и смузи на основе ягод асаи. Мужчине 34 года, в 2016-м он женился на Бех Арментано. В марте она сообщила, что подаст на развод. В тот момент Франгулис был с белоруской на турнире в Индиан-Уэллс.

В январе Соболенко стала рекламным лицом Oakberry. 

Напомним, 19 марта в Майами скончался бывший парень Соболенко Константин Кольцов. Он выпал из окна гостиничного номера. 

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5 комментариев
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То есть ничего не подозревающего Кольцова она поставила перед фактом, что уходит от него, когда он находился на другом конце света. Она слала ему сердечки в инстаграме еще в начале марта, но уже в ИУ была с Франгулисом, судя по словам его жены, такие дела
+8
-1
+7
Ответ cosset
там такой дяденька в татухах и цепях накаченный, что слабо ассоциируется с веганскими смузи, ему бы стэйками торговать)
Самая накаченная из них это Арына 💪👍‼️
+4
0
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Что ж Арину так тянет к женатикам?
+1
0
+1
там такой дяденька в татухах и цепях накаченный, что слабо ассоциируется с веганскими смузи, ему бы стэйками торговать)
+1
-1
0
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