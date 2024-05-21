Арина Соболенко встречается с бразильским бизнесменом греческого происхождения Йоргосом Франгулисом. Они были вместе на командном ужине после турнира в Риме, а на следующий день поехали на Гран-при Эмилии-Романьи.

Франгулис – сооснователь компании Oakberry, которая продает боулы и смузи на основе ягод асаи. Мужчине 34 года, в 2016-м он женился на Бех Арментано. В марте она сообщила, что подаст на развод. В тот момент Франгулис был с белоруской на турнире в Индиан-Уэллс.

В январе Соболенко стала рекламным лицом Oakberry.

Напомним, 19 марта в Майами скончался бывший парень Соболенко Константин Кольцов. Он выпал из окна гостиничного номера.