У Швентек 11695 очков – наибольшее количество в женском туре с US Open-2015
Ига Швентек возглавляет рейтинг с наибольшим количеством очков за девять лет.
Выиграв турнир в Риме, полька набрала в общей сложности 11695 очков и побила личный рекорд. С ноября 2022-го до января 2023-го у нее было 11085 очков.
Кроме того, это наибольшее количество очков, которое набирал кто-либо в WTA-туре, с 2015 года. Тогда на протяжении US Open у прошлогодней чемпионки Серены Уильямс было 12721 очков. Американка проиграла в полуфинале, и по итогам турнира у нее стало 11501 очков.
На «Ролан Гаррос» Швентек не сможет заработать очки, поскольку ей предстоит защищать титул.
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