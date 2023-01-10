Екатерина Макарова: «Соболенко может стать первой ракеткой мира. Не удивлюсь, если она выиграет «Большой шлем» в 2023-м»
Экс-первая ракетка мира в паре Екатерина Макарова назвала фаворитов Australian Open.
«У мужчин назову Джоковича, у женщин – Соболенко. Арина – классный атлет, играет в активный теннис. У нее мощные удары.
Соболенко может стать первой ракеткой мира, если сможет удержать тело и не будет получать травмы. Она прибавляет с каждым годом, поэтому не удивлюсь, если в 2023 году она выиграет один из турниров «Большого шлема», – цитирует Макарову «Спорт-Экспресс».
Напомним, на прошлой неделе Джокович и Соболенко победили на соревнованиях в Аделаиде.
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