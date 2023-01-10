Екатерина Макарова: «Соболенко может стать первой ракеткой мира. Не удивлюсь, если она выиграет «Большой шлем» в 2023-м»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Екатерина Макарова Арина Соболенко Теннис

Экс-первая ракетка мира в паре Екатерина Макарова назвала фаворитов Australian Open.

«У мужчин назову Джоковича, у женщин – Соболенко. Арина – классный атлет, играет в активный теннис. У нее мощные удары.

Соболенко может стать первой ракеткой мира, если сможет удержать тело и не будет получать травмы. Она прибавляет с каждым годом, поэтому не удивлюсь, если в 2023 году она выиграет один из турниров «Большого шлема», – цитирует Макарову «Спорт-Экспресс».

Напомним, на прошлой неделе Джокович и Соболенко победили на соревнованиях в Аделаиде.

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3 комментария

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dimon 2.0
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очередной эксперд ! стОит выиграть в финале у сотой ракетки в разминочном днищенском турнире и тебе уже прочат место примы мирового тенниса. ога. чтож раньше не выигрывала ??
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Великий Алонсо
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Пока есть Швентек Соболенко первой ракеткой точно не быть
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Александр Тищенко
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Удержать тело от выпуска волка)
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