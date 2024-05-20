Тим о том, что ему не дали wild card в основу РГ: «У меня было достаточно времени, чтобы подняться в рейтинге, а я не смог. Значит, я не заслужил»

Теги Ролан Гаррос ATP Доминик Тим Теннис

Доминик Тим высказался о том, что ему не дали wild card в основу «Ролан Гаррос».

«Если честно, у меня было много времени, чтобы улучшить рейтинг. У меня было достаточно турниров и достаточно времени, чтобы подняться, а я не смог, значит, я не заслужил, но ничего страшного. За последние годы я 10 раз играл в основной сетке, и этого более чем достаточно».

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3 комментария
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Ну, слова не мальчика а мужа. Респект. Мало столь самокритичных людей
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