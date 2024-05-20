Тим о том, что ему не дали wild card в основу РГ: «У меня было достаточно времени, чтобы подняться в рейтинге, а я не смог. Значит, я не заслужил»

Доминик Тим высказался о том, что ему не дали wild card в основу «Ролан Гаррос».

«Если честно, у меня было много времени, чтобы улучшить рейтинг. У меня было достаточно турниров и достаточно времени, чтобы подняться, а я не смог, значит, я не заслужил, но ничего страшного. За последние годы я 10 раз играл в основной сетке, и этого более чем достаточно».

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья