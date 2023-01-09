Соболенко о том, что обрела внутреннее спокойствие: «Тигр на месте, поверьте. Он у меня внутри, и я готова биться. Он проявляется, когда нужно»

Пятая ракетка мира рассказала, как научилась сохранять хладнокровие на корте.

«Я работаю над этим аспектом игры уже четыре-пять лет, но после прошлого сезона что-то изменилось. Я сама изменилась.

Потому что раньше, да, я старалась над этим работать, но каждый раз, когда я уступала в счете, то сходила с ума. На этот раз я такая: «Ладно, неважно. Я спокойна, несмотря ни на что. Просто подумаю, что нужно сделать, чтобы отыграться и продолжать бороться».

Раньше я просто повторяла то, что слышала от тренеров и всех остальных. Говорила правильные вещи, но сама в них не верила. А сейчас я становлюсь старше, возможно, умнее, и это пришло само собой. Я так себя чувствую, так должна себя вести. Вот и все. Мне кажется, на корте я должна быть немного скучной, чтобы достигать своих целей. Я продолжу так делать.

Тигр на месте, поверьте. Он у меня внутри, и я готова биться. Но это спокойный тигр. Он проявляется, когда нужно. А когда нужно оставаться спокойным, он меня слушается. Все под контролем».

Также Соболенко высказалась о давлении и важности опыта.

«Я называю это ожиданиями. Ты слышишь, что говорят, и так сильно на себя давишь. Начинаешь мечтать, сходить с ума. Это не очень-то помогает.

Я бы хотела раньше ощутить это внутреннее спокойствие. Это легко, и все мне это говорили, но нужно пережить весь этот опыт, чтобы его почувствовать.

Потому что когда ты не ощущаешь это спокойствие, то пытаешься притвориться. Ты вроде спокойна, но внутри хочешь крушить. Так не работает. Нужно обрести это состояние, пройти через взлеты и падения. Пройти через все это. Нужно набраться опыта, чтобы это ощутить и уметь этим воспользоваться».

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