Соболенко о том, что обрела внутреннее спокойствие: «Тигр на месте, поверьте. Он у меня внутри, и я готова биться. Он проявляется, когда нужно»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Пятая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как научилась сохранять хладнокровие на корте.

«Я работаю над этим аспектом игры уже четыре-пять лет, но после прошлого сезона что-то изменилось. Я сама изменилась.

Потому что раньше, да, я старалась над этим работать, но каждый раз, когда я уступала в счете, то сходила с ума. На этот раз я такая: «Ладно, неважно. Я спокойна, несмотря ни на что. Просто подумаю, что нужно сделать, чтобы отыграться и продолжать бороться».

Раньше я просто повторяла то, что слышала от тренеров и всех остальных. Говорила правильные вещи, но сама в них не верила. А сейчас я становлюсь старше, возможно, умнее, и это пришло само собой. Я так себя чувствую, так должна себя вести. Вот и все. Мне кажется, на корте я должна быть немного скучной, чтобы достигать своих целей. Я продолжу так делать.

Тигр на месте, поверьте. Он у меня внутри, и я готова биться. Но это спокойный тигр. Он проявляется, когда нужно. А когда нужно оставаться спокойным, он меня слушается. Все под контролем».

Также Соболенко высказалась о давлении и важности опыта.

«Я называю это ожиданиями. Ты слышишь, что говорят, и так сильно на себя давишь. Начинаешь мечтать, сходить с ума. Это не очень-то помогает.

Я бы хотела раньше ощутить это внутреннее спокойствие. Это легко, и все мне это говорили, но нужно пережить весь этот опыт, чтобы его почувствовать.

Потому что когда ты не ощущаешь это спокойствие, то пытаешься притвориться. Ты вроде спокойна, но внутри хочешь крушить. Так не работает. Нужно обрести это состояние, пройти через взлеты и падения. Пройти через все это. Нужно набраться опыта, чтобы это ощутить и уметь этим воспользоваться».

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17 комментариев

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BT
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А кто у нее тренер сейчас? Ну посмотрим, насколько этого "спокойного тигра" хватит.
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Отец-основатель
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Ответ nepala mama
Соболенко выиграла один средненький турнирчик за последние 2 года и уже раздухарилась, посредственность))
Турниры берет
На итоговом выступает
Призовые идут
Да, теннис не самый зрелищный
Но работает же
Значит все правильно делает
Непала мама)
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VaD
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Внутреннее спокойствие есть только на водокачках, а на "Шлеме" в очередной раз будет пмсная истерика.
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Truthishere
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Новак Джокович на русском поздравил Арину Соболенко с победой на турнире в Аделаиде

Теннисистку в "сторис" Инстаграма поздравил серб Новак Джокович, написавший "молодец"..
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ДоминаторТенниса
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Ответ nepala mama
Носкова не думаю что пройдет квалификацию, но Соболенку вообще много кто может выбить в 1 круге
Возможно, слишком много игр за 10 дней.
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Вася Васильков
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Хорошее начало сезона у Арины
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nepala mama
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Соболенко выиграла один средненький турнирчик за последние 2 года и уже раздухарилась, посредственность))
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nepala mama
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Ответ ДоминаторТенниса
Будет эпично если Носкова выбьет Арину в 1-ом круге АО.
Носкова не думаю что пройдет квалификацию, но Соболенку вообще много кто может выбить в 1 круге
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dedpihto59
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Посмотрим, посмотрим….😀
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Truthishere
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Ответ Великий Алонсо
Арина своего рода новая Серена Уильямс белорусского разлива. Показывает крутые результаты за счёт физической мощи, вы посмотрите на неё, там просто машина. Я думаю она бы нокаутировала какого-нибудь Гоффена одним ударом.
Да и какого-нибудь Медведева.
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Truthishere
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Вперед, Warrior princess!
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ДоминаторТенниса
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Будет эпично если Носкова выбьет Арину в 1-ом круге АО.
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Сергей Орлов
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"Рррррррррррр" – добавила Соболенко.
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Великий Алонсо
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Арина своего рода новая Серена Уильямс белорусского разлива. Показывает крутые результаты за счёт физической мощи, вы посмотрите на неё, там просто машина. Я думаю она бы нокаутировала какого-нибудь Гоффена одним ударом.
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Aryna Lapko
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Ответ Stas Salesov
4 круг на АО максимум, скорее всего вылетит в 3-ем
Что-то ты много ей отмерил))
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Пророчество Кассандры
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У тигров нет копыт.
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Stas Salesov
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4 круг на АО максимум, скорее всего вылетит в 3-ем
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