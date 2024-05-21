Сегодня 28-летие Карена Хачанова

Сегодня исполняется 28 лет 18-й ракетке мира Карену Хачанову.

Хачанов – чемпион шести одиночных турниров ATP, в том числе «Мастерса» в Париже 2018 года. В нынешнем сезоне он победил на турнире в Дохе.

Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. В составе сборной он выиграл Кубок Дэвиса-2021.

Также россиянин – полуфиналист Australian Open-2023 и US Open-2022. На «Ролан Гаррос»-2019 и 2023, а также на «Уимблдоне»-2021 он дошел до четвертьфинала.

Наивысшая позиция Хачанова в рейтинге – №8. Он занимал ее в 2019 году.