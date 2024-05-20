Рейтинг ATP. Зверев обошел Медведева, Хуркач – Циципаса, Котов стал №57, Табило дебютировал в топ-30

Теги Николас Харри Александр Зверев Даниил Медведев Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Алехандро Табило Павел Котов Шан Цзюньчэн Адам Уолтон Теннис

Чемпион «Мастерса» в Риме Александр Зверев обошел Даниила Медведева, не защитившего титул.

Николас Харри обновил личный рекорд, Алехандро Табило дебютировал в топ-30.

Павел Котов также повысил свой лучший рейтинг.

Шан Цзюньчэн и Адам Уолтон впервые поднялись в топ-100.

PIF ATP Rankings

Положение на 20 мая 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9860
2 (2) Янник Синнер (Италия) 8770
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7300
4 (5) Александр Зверев (Германия) 6345
5 (4) Даниил Медведев (Россия) 6295
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4700
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4185
8 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3885
9 (8) Стефанос Циципас (Греция) 3700
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3615
16 (24) Николас Харри (Чили) 2295
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 2090
25 (32) Алехандро Табило (Чили) 1645
40 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1087
42 (56) Чжичжень Чжан (Китай) 1058
57 (63) Павел Котов (Россия) 849
67 (52) Доминик Кепфер (Германия) 767
70 (81) Лука Нарди (Италия) 748
71 (55) Борна Чорич (Хорватия) 744
76 (65) Якуб Меньшик (Чехия) 728
82 (86) Аслан Карацев (Россия) 705
84 (106) Тиаго Монтейро (Бразилия) 685
85 (59) Янник Ганфманн (Германия) 682
89 (105) Шан Цзюньчэн (Китай) 660
90 (109) Александр Мюллер (Франция) 656
93 (70) Александр Вукич (Австралия) 647
95 (111) Адам Уолтон (Австралия) 635
97 (87) Стэн Вавринка (Швейцария) 628
100 (112) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 618

 

2 комментария
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В грунтовую часть сезона:
Рублев и Хачанов - 7 побед.
Медведев и Котов(!!) - 6 побед.
Сафиуллин и Карацев - 1 победа.

Надо признать, Котов довольно неплохо на грунте выступил. А мог и еще лучше...
Заодно, установил рекорд в рейтинге. Не уверен, что он сможет выше подняться)) 57 место...хм, однако))
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Величайший теннисист в Истории Новак Джокович будет №1 рейтинга в 37 лет.
Теперь точно. До церемонии осталось 2 дня.
"Сначала намечались торжества, потом аресты [на спортсе], потом решили совместить"(с)
Айде Nо1е, айде!
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