Рейтинг ATP. Зверев обошел Медведева, Хуркач – Циципаса, Котов стал №57, Табило дебютировал в топ-30
Чемпион «Мастерса» в Риме Александр Зверев обошел Даниила Медведева, не защитившего титул.
Николас Харри обновил личный рекорд, Алехандро Табило дебютировал в топ-30.
Павел Котов также повысил свой лучший рейтинг.
Шан Цзюньчэн и Адам Уолтон впервые поднялись в топ-100.
Положение на 20 мая 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9860
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|8770
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7300
|4 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|6345
|5 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|6295
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4700
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4185
|8 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3885
|9 (8)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3700
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3615
|16 (24)
|Николас Харри (Чили)
|2295
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2090
|25 (32)
|Алехандро Табило (Чили)
|1645
|40 (39)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1087
|42 (56)
|Чжичжень Чжан (Китай)
|1058
|57 (63)
|Павел Котов (Россия)
|849
|67 (52)
|Доминик Кепфер (Германия)
|767
|70 (81)
|Лука Нарди (Италия)
|748
|71 (55)
|Борна Чорич (Хорватия)
|744
|76 (65)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|728
|82 (86)
|Аслан Карацев (Россия)
|705
|84 (106)
|Тиаго Монтейро (Бразилия)
|685
|85 (59)
|Янник Ганфманн (Германия)
|682
|89 (105)
|Шан Цзюньчэн (Китай)
|660
|90 (109)
|Александр Мюллер (Франция)
|656
|93 (70)
|Александр Вукич (Австралия)
|647
|95 (111)
|Адам Уолтон (Австралия)
|635
|97 (87)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|628
|100 (112)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|618
Рублев и Хачанов - 7 побед.
Медведев и Котов(!!) - 6 побед.
Сафиуллин и Карацев - 1 победа.
Надо признать, Котов довольно неплохо на грунте выступил. А мог и еще лучше...
Заодно, установил рекорд в рейтинге. Не уверен, что он сможет выше подняться)) 57 место...хм, однако))
Теперь точно. До церемонии осталось 2 дня.
"Сначала намечались торжества, потом аресты [на спортсе], потом решили совместить"(с)
Айде Nо1е, айде!