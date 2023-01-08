Соболенко о том, что полтора года не брала титулов: «За это время я стала другой теннисисткой. Я старше. Может, чуть умнее, спокойнее»
Арина Соболенко прокомментировала то, что в Аделаиде выиграла первый титул за полтора года – после турнира в Мадриде-2021.
– Да, много времени прошло. Я уже почти забыла ощущения после выигранного титула.
– Вы чувствовали, что уже так давно не выигрывали трофеев?
– Не то чтобы. В прошлом году у меня были финалы, были шансы.
Хотя время летит быстро. Я очень рада, что снова выигрываю титулы. После нескольких проигранных финалов я задумывалась о том, что Мадрид был последним.
Рада, что этот малыш теперь мой (улыбается).
– Насколько сильно вы изменились по сравнению с Ариной Соболенко, выигравшей Мадрид?
– По-моему, я другая теннисистка. Не знаю. Просто другая. Я старше. Может, стала чуть умнее, спокойнее на корте. Все немного изменилось – в психологии, в технике, во всем.
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