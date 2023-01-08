Соболенко о том, что полтора года не брала титулов: «За это время я стала другой теннисисткой. Я старше. Может, чуть умнее, спокойнее»

Теги WTA Арина Соболенко Adelaide International Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что в Аделаиде выиграла первый титул за полтора года – после турнира в Мадриде-2021.

– Да, много времени прошло. Я уже почти забыла ощущения после выигранного титула.

– Вы чувствовали, что уже так давно не выигрывали трофеев?

– Не то чтобы. В прошлом году у меня были финалы, были шансы.

Хотя время летит быстро. Я очень рада, что снова выигрываю титулы. После нескольких проигранных финалов я задумывалась о том, что Мадрид был последним.

Рада, что этот малыш теперь мой (улыбается).

– Насколько сильно вы изменились по сравнению с Ариной Соболенко, выигравшей Мадрид?

– По-моему, я другая теннисистка. Не знаю. Просто другая. Я старше. Может, стала чуть умнее, спокойнее на корте. Все немного изменилось – в психологии, в технике, во всем.

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5 комментариев

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Aryna Lapko
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Ответ Jefri AG
Соснович ещё не свалила, интересно? А то у неё уже пятое поражение подряд, вчера Калинская её в квалификации обула... где же хвалёный "умный" теннис Саши, про который нам столько рассказывали))
У Сани денег нет на переезд. Как накопит - так сразу)
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инок
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Молодец, Арина. Отличное начало сезона! Так бы и продолжить, и чтобы без психов. Тогда это будет страшная сила. На этом турнире, кстати, Арина была удивительно спокойной и стабильной, и это принесло результат.
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Jefri AG
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Ответ Aryna Lapko
Вот что значит в Америку свалить) сразу задышала наша Аришка))
Соснович ещё не свалила, интересно? А то у неё уже пятое поражение подряд, вчера Калинская её в квалификации обула... где же хвалёный "умный" теннис Саши, про который нам столько рассказывали))
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Truthishere
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Это только начало.
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Aryna Lapko
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Вот что значит в Америку свалить) сразу задышала наша Аришка))
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