Хачанов, Алькарас и Димитров заявились на турнир в Queen’s Club, Раонич сыграет по защищенному рейтингу

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Стала известна заявка турнира ATP 500 в Queen’s Club, который стартует 17 июня.

В Лондоне планируют выступить:

По защищенному рейтингу на турнир заявился Милош Раонич.

Полный список участников здесь.

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