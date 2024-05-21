Хачанов, Алькарас и Димитров заявились на турнир в Queen’s Club, Раонич сыграет по защищенному рейтингу
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Queen’s Club, который стартует 17 июня.
В Лондоне планируют выступить:
- Карен Хачанов (18);
- действующий чемпион Карлос Алькарас (3);
- Григор Димитров (10);
- прошлогодний финалист Алекс де Минаур (11);
- Тэйлор Фриц (12);
- Хольгер Руне (13);
- Томми Пол (14);
- Бен Шелтон (15).
По защищенному рейтингу на турнир заявился Милош Раонич.
Полный список участников здесь.