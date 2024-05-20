Осорио о том, что Аванесян снялась с их матча: «Жаль, что все так закончилось. Я играю с ней пару на «Ролан Гаррос»

Камила Осорио прокомментировала то, что Элина Аванесян снялась с их матча.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:4, 4:0 в пользу колумбийки.

Аванесян испытывала дискомфорт в ноге во время подачи.

«Сегодня мы с Элиной Аванесян играли отличный матч... Жаль, что все так закончилось 🥲. Я играю с ней пару на «Ролан Гаррос»!

Увидимся в следующем круге в Рабате 🇲🇦🙌🏻 Хорошо, что впереди еще один матч 🙏🏻💪🏻», – написала Осорио.