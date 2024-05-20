Зверев о первом титуле на «Мастерсе» после травмы: «Я снова могу мечтать»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Александр Зверев Теннис

Александр Зверев оценил значимость победы на «Мастерсе» в Риме .

В 2017-м в Риме он выиграл первый из шести титулов на «Мастерсах».

– Когда вы победили здесь впервые, вы были 17-м и поднялись в топ-10. Когда титул был важнее – тогда или сейчас?

– Титулы очень разные, потому что первая победа всегда особенная. Но в каком-то смысле, когда я был моложе, я был невероятно уверен в себе. Думал: «Ладно, однажды титул придет». А после травмы такой уверенности не было.

Этот титул по-своему особенный, потому что он доказывает, что я снова могу выигрывать такие турниры. Я на том уровне, на котором хочу быть. Говоря о будущем, я снова могу мечтать. Вот что принесла мне эта неделя.

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2 комментария
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Титул, конечно, круто. Но не было ни одного топ-матча за этот турнир
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