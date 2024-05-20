Рейтинг WTA. Саккари обошла Циньвэнь Чжэн, Кудерметова выпала из топ-30, Шнайдер дебютировала в топ-50

Теги рейтинги WTA Вероника Кудерметова Ребекка Шрамкова Моюка Учиджима Камилла Рахимова Диана Шнайдер Теннис

Чемпионка турнира WTA 125 в Париже Диана Шнайдер дебютировала в топ-50.

Вероника Кудерметова выпала из топ-30, Эрика Андреева и Камилла Рахимова – из топ-100.

Добравшаяся до четвертого круга в Риме Ребекка Шрамкова поднялась на 31 строчку, победившая на турнире ITF в Мадриде Моюка Учиджима – на 30.

WTA Singles Rankings

Положение на 20 мая 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8138
3 (3) Коко Гауфф (США) 7638
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5673
5 (5) Джессика Пегула (США) 4550
6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4035
7 (8) Мария Саккари (Греция) 3980
8 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3945
9 (9) Онс Жабер (Тунис) 3748
10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3318
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3258
12 (15) Даниэль Коллинс (США) 3148
18 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2450
19 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2440
22 (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2166
25 (26) Анна Калинская (Россия) 1916
31 (25) Вероника Кудерметова (Россия) 1623
38 (40) Мирра Андреева (Россия) 1407
41 (43) Анастасия Потапова (Россия) 1317
45 (46) Анна Блинкова (Россия) 1275
47 (62) Диана Шнайдер (Россия) 1236
53 (67) Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 1110
56 (31) Ангелина Калинина (Украина) 1081
61 (50) Диан Парри (Франция) 1036
66 (80) Майар Шериф (Египет) 980
69 (72) Элина Аванесян (Россия)  956
75 (59) Тэйлор Таунсенд (США) 904
77 (64) Камила Осорио (Колумбия) 895
80 (110) Моюка Учиджима (Япония) 855
89 (120) Ребекка Шрамкова  (Словакия) 807
90 (102) Бренда Фрухвиртова (Чехия) 794
101 (100) Эрика Андреева (Россия) 744
105 (98) Камилла Рахимова (Россия) 736
106 (101) Мария Тимофеева (Россия) 722

 

2 комментария
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