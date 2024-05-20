Рейтинг WTA. Саккари обошла Циньвэнь Чжэн, Кудерметова выпала из топ-30, Шнайдер дебютировала в топ-50
Чемпионка турнира WTA 125 в Париже Диана Шнайдер дебютировала в топ-50.
Вероника Кудерметова выпала из топ-30, Эрика Андреева и Камилла Рахимова – из топ-100.
Добравшаяся до четвертого круга в Риме Ребекка Шрамкова поднялась на 31 строчку, победившая на турнире ITF в Мадриде Моюка Учиджима – на 30.
Положение на 20 мая 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|11695
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8138
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7638
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5673
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4550
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|4035
|7 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3980
|8 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3945
|9 (9)
|Онс Жабер (Тунис)
|3748
|10 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3318
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3258
|12 (15)
|Даниэль Коллинс (США)
|3148
|18 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2450
|19 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2440
|22 (21)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2166
|25 (26)
|Анна Калинская (Россия)
|1916
|31 (25)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1623
|38 (40)
|Мирра Андреева (Россия)
|1407
|41 (43)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1317
|45 (46)
|Анна Блинкова (Россия)
|1275
|47 (62)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1236
|53 (67)
|Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
|1110
|56 (31)
|Ангелина Калинина (Украина)
|1081
|61 (50)
|Диан Парри (Франция)
|1036
|66 (80)
|Майар Шериф (Египет)
|980
|69 (72)
|Элина Аванесян (Россия)
|956
|75 (59)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|904
|77 (64)
|Камила Осорио (Колумбия)
|895
|80 (110)
|Моюка Учиджима (Япония)
|855
|89 (120)
|Ребекка Шрамкова (Словакия)
|807
|90 (102)
|Бренда Фрухвиртова (Чехия)
|794
|101 (100)
|Эрика Андреева (Россия)
|744
|105 (98)
|Камилла Рахимова (Россия)
|736
|106 (101)
|Мария Тимофеева (Россия)
|722
https://vk.com/photo-218116775_457246020