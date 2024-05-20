Рейтинг WTA. Саккари обошла Циньвэнь Чжэн, Кудерметова выпала из топ-30, Шнайдер дебютировала в топ-50

Чемпионка турнира WTA 125 в Париже Диана Шнайдер дебютировала в топ-50.

Вероника Кудерметова выпала из топ-30, Эрика Андреева и Камилла Рахимова – из топ-100.

Добравшаяся до четвертого круга в Риме Ребекка Шрамкова поднялась на 31 строчку, победившая на турнире ITF в Мадриде Моюка Учиджима – на 30.

WTA Singles Rankings

Положение на 20 мая 2024