Зверев о том, почему хочет выиграть «Ролан Гаррос»: «С этим «Шлемом» у меня связано больше всего воспоминаний, и хороших, и плохих»
Александр Зверев ответил, может ли он выиграть «Ролан Гаррос».
– Я говорил это много раз и повторю еще раз: когда я играю плохо, могу проиграть кому угодно, а когда хорошо – победить кого угодно. Таков мой настрой.
Я знаю, что должен сосредоточиться на себе, найти свой ритм в Париже, как сделал это в Риме. Тогда все будет в моих руках.
– Почему именно «Ролан Гаррос» вы хотите выиграть больше всего?
– Во-первых, потому что это грунт. Для меня это самое энергозатратное покрытие. Он отнимает больше всего сил.
Мне кажется, именно с ним у меня связано больше всего воспоминаний, и хороших, и плохих. Да, на US Open я был в двух очках от титула. Конечно, этот матч мне тоже запомнился.
А на «Ролан Гаррос» в 2021-м я был близок к финалу. В 2022-м показывал едва ли не лучший теннис в жизни. Такое надолго остается в памяти.
Вот почему я хочу успешно выступить на этом турнире.
– Чего нам ждать в Париже от Новака, Янника и Карлоса с учетом нынешних сомнений?
– Ноле будет на пике формы. Вот увидите, так и будет. Рафа будет играть намного лучше, чем в Мадриде и Риме. Я в этом уверен.
В двух других случаях все зависит от здоровья. Если они здоровы, то они одни из лучших игроков в мире, и в этом нет никаких сомнений.
А здоровы они или нет, я не могу ответить, потому что не знаю. Я не в их теле. Я видел, что Янник выложил фото, что он снова тренируется, поэтому предположу, что он в порядке и хорошо себя чувствует на корте.
Все зависит от здоровья. Когда они здоровы, то они одни из лучших игроков в мире.