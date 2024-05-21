Каспер Рууд: «На «Ролан Гаррос» в этом году будет открытая сетка. Пять-шесть игроков будут претендовать на титул»

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд подвел промежуточные итоги грунтового сезона.

На этой неделе норвежец сыграет в Женеве.

«Мне бы хотелось добиться большего в Мадриде и Риме, но до этого у меня были хорошие недели в Барселоне и Монте-Карло. А еще я никогда не выигрывал столько матчей с начала сезона (31 – Sports).

Также он ответил, кого считает фаворитами «Ролан Гаррос».

«Я считаю, что в Париже в этом году будет открытая сетка. Пять-шесть игроков будут претендовать на титул.

Конечно, в теннисе очень важно приезжать на турнир с определенной уверенностью в себе. Наверное, сейчас увереннее других Зверев, победивший в Риме. У меня тоже были отличные результаты в начале грунтового сезона, и я надеюсь вернуть свою оптимальную форму в Женеве, а также сохранить ее в Париже.

Да, это большой шанс, но есть и другие игроки, которые представляют большую угрозу. Это Алькарас и Синнер, если они будут здоровы, а еще Новак. Для меня он по-прежнему один из главных фаворитов на «Шлемах», пусть этот сезон и складывается для него непросто».