Отец Возняцки о том, что Каролин не получила wild card на РГ: «Она не заявилась в квалификацию, потому что хотела понять, уважают ли ее»

Петр Возняцки объяснил, почему его дочь не играет квалификацию на «Ролан Гаррос».

Отец и тренер экс-первой ракетки мира рассказал, что «Большой шлем» отказал Каролин в wild card в основную сетку, а директор турнира в Риме вообще не ответил на запрос.

В этом году «Ролан Гаррос» дал wild card только французам (не считая приглашений по программам обмена с австралийской и американской ассоциациями), Рим – только итальянцам.

«Конечно, можно было бы [сыграть квалификацию], потому что рейтинг позволяет. Но Каролин сказала, что она много работала всю жизнь и многого добилась не для того, чтобы сейчас начинать как юниорка. К человеку, который достиг чего-то в этом спорте, должны проявлять уважение. Но ни WTA, ни ITF, которая организует «Большие шлемы», этого не делают.

Каролин сказала, что это тяжело и что если она не получит wild card на «Ролан Гаррос», то максимум, что она сделает, – не сыграет. Она предпочла подождать, как отреагируют на ее просьбу, а не заявиться в квалификацию.

Я ее поддерживаю. И могу сказать, что в следующем году Каролин точно там не сыграет. Мы уже решили. Потому что нет смысла проходить через это еще раз. Если нас не воспринимают всерьез, то это пустая трата наших усилий.

Позвольте мне сказать еще кое-что о людях, организующих турнир в Риме и «Ролан Гаррос». Я не хочу на них нападать. Они действуют в своих интересах – такова жизнь. Но WTA совершает большую ошибку.

Это великолепный спорт – престижный, денежный, здесь женщины могут полноценно реализоваться, почти как парни. Нет другого вида спорта, где женщины могли бы зарабатывать большие деньги. Но эти деятели ведут себя так, будто очень хотят показать, что женщинам лучше не стремиться к успеху, а сидеть дома. WTA – это просто буквы.

Поэтому мой совет родителям: если вы выбираете, отвести ребенка на спорт или на другие занятия, развивать у него спортивные способности или другие таланты, пусть спорт останется полезным для здоровья хобби, а в качестве профессии выберите что-то другое. В особенности я обращаюсь к родителям дочерей. Пусть ваши дети будут там, где их уважают. Пусть они окажутся в мире, где имеют значение ценности и такие понятия, как дружба. А как девушки могут сдружиться в теннисе, если это индивидуальный вид спорта с постоянным соперничеством, где в перерывах – переезды из страны в страну, из отеля в отель?»

Однако Возняцки отметил, что если его дочь не получит wild card на «Уимблдон», то в Лондоне она сыграет квалификацию.

«Каролин не из тех, кто считает квалификацию чем-то унизительным. Она готова сыграть отборочные матчи. Но в случае с «Ролан Гаррос» она просто хотела понять, уважают ли ее. Именно поэтому она не заявилась в квалификацию, хотя рисковала максимум проиграть.

Она сказала: «Папа, я не буду подавать заявку, потому что мне интересно, как ко мне отнесутся». А когда она получила ответ, было уже слишком поздно заявляться в квалификацию. С другой стороны, ситуация с «Уимблдоном» следующая: мы ждем, но уже знаем, на что рассчитывать»