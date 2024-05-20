Александр Зверев: «У нас с отцом прекрасные отношения, в том числе вне корта»

Александр Зверев после победы в Риме рассказал об отношениях с отцом.

– Ваш отец плакал во время церемонии.

– Мой отец всегда плачет (улыбается).

– Насколько важен вклад отца в вашу жизнь и карьеру?

– Если говорить о жизни в целом, мне кажется, вклад отца всегда важен, независимо от того, о ком речь. В моей карьере он тоже сыграл очень важную роль. Забавно, что у нас прекрасные отношения – так не всегда бывает, когда отец тренирует сына или дочь. Часто у них натянутые отношения. Но у нас прекрасные, в том числе вне корта.

Здорово, что он по-прежнему рядом. Он будет рядом столько, сколько захочет. Конечно, сейчас особенный момент для всех нас, если учесть, что это мой первый титул на «Мастерсе» после травмы.

Разумеется, не было уверенности, что я вернусь на этот уровень. Я рад, что неделя прошла именно так.

Зверев убрал Медведева из топ-4. Взял титул в Риме – первый «Мастерс» после страшной травмы