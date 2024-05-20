WTA объявила о партнерстве с Саудовской Аравией

WTA и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о долгосрочном партнерстве.

Вместе они будут «развивать женский профессиональный теннис и вдохновлять все больше женщин и девочек по всему миру заниматься теннисом», а также «продвигать и развивать инициативы, направленные на поддержку игроков на всех уровнях», говорится в пресс-релизе.

PIF станет первым в истории титульным партнером рейтинга WTA.

Мужской рейтинг носит имя фонда с февраля. Тогда же PIF стал партнером совместных турниров в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде и турниров WTA 1000 и ATP 500 в Пекине.

Следующие три женских итоговых турнира пройдут в Эр-Рияде.