WTA объявила о партнерстве с Саудовской Аравией

Теги бизнес WTA Саудовская Аравия Теннис

WTA и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о долгосрочном партнерстве.

Вместе они будут «развивать женский профессиональный теннис и вдохновлять все больше женщин и девочек по всему миру заниматься теннисом», а также «продвигать и развивать инициативы, направленные на поддержку игроков на всех уровнях», говорится в пресс-релизе.

PIF станет первым в истории титульным партнером рейтинга WTA.

Мужской рейтинг носит имя фонда с февраля. Тогда же PIF стал партнером совместных турниров в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде и турниров WTA 1000 и ATP 500 в Пекине.

Следующие три женских итоговых турнира пройдут в Эр-Рияде.

7 комментариев
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В Саудовской Аравии антитеррористический суд тайно приговорил к 11 годам тюрьмы 29-летнюю активистку Манаэль аль-Отаиби, которая боролась за права женщин.

Приговор активистке, фитнес-тренеру и художнице вынесли 9 января 2024, однако стало известно об этом только когда официальные лица страны подали заявление Верховному комиссару ООН по правам человека.

Манаэль аль-Отаиби в соцсетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин. В частности, она боролась за отмену мужской опеки над женщинами и призывала носить одежду, которая «не соответствует местным законам».

Сестру девушки, Фуз аль-Отаиби, обвинили в ношении «непристойной одежды», однако она успела уехать из страны до ареста.

🙃
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прогрессивная быстроразвивающаяся страна, очень уважают женщин, однозначно шаг вперёд для ВТА
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Ответ Stas Salesov
В Саудовской Аравии антитеррористический суд тайно приговорил к 11 годам тюрьмы 29-летнюю активистку Манаэль аль-Отаиби, которая боролась за права женщин. Приговор активистке, фитнес-тренеру и художнице вынесли 9 января 2024, однако стало известно об этом только когда официальные лица страны подали заявление Верховному комиссару ООН по правам человека. Манаэль аль-Отаиби в соцсетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин. В частности, она боролась за отмену мужской опеки над женщинами и призывала носить одежду, которая «не соответствует местным законам». Сестру девушки, Фуз аль-Отаиби, обвинили в ношении «непристойной одежды», однако она успела уехать из страны до ареста. 🙃
Ну не к расстрелу же.
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Слово предоставляется пани Шпунтик.
Слушаем внимательно))))
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В парандже играть не заставят хоть?
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Недавно говорили, что ничего не решено в ответ на новости в прессе)) будем надеяться, что женские турниры в Риядк помогут освободить женщин Востока и прав им дадут побольше
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