WTA объявила о партнерстве с Саудовской Аравией
WTA и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о долгосрочном партнерстве.
Вместе они будут «развивать женский профессиональный теннис и вдохновлять все больше женщин и девочек по всему миру заниматься теннисом», а также «продвигать и развивать инициативы, направленные на поддержку игроков на всех уровнях», говорится в пресс-релизе.
PIF станет первым в истории титульным партнером рейтинга WTA.
Мужской рейтинг носит имя фонда с февраля. Тогда же PIF стал партнером совместных турниров в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде и турниров WTA 1000 и ATP 500 в Пекине.
Следующие три женских итоговых турнира пройдут в Эр-Рияде.
Приговор активистке, фитнес-тренеру и художнице вынесли 9 января 2024, однако стало известно об этом только когда официальные лица страны подали заявление Верховному комиссару ООН по правам человека.
Манаэль аль-Отаиби в соцсетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин. В частности, она боролась за отмену мужской опеки над женщинами и призывала носить одежду, которая «не соответствует местным законам».
Сестру девушки, Фуз аль-Отаиби, обвинили в ношении «непристойной одежды», однако она успела уехать из страны до ареста.
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Слушаем внимательно))))