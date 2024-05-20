Ролан Гаррос. Квалификация. Тихонова играет с Фурлис, Макарова встретится с Монтгомери
В понедельник в квалификации «Ролан Гаррос» стартуют две россиянки.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Первый круг
Джейми Фурлис (Австралия) – Анастасия Тихонова (Россия)
Екатерина Макарова (Россия) – Робин Монтгомери (США)
Анна Бондар (Венгрия) – Анастасия Захарова (Россия)
Дестани Айява (Австралия) – Оксана Селехметьева (Россия)
Полина Кудерметова (Россия) – Кимбели Биррелл (Австралия)
Эмильяна Аранго (Колумбия) – Юлия Авдеева (Россия)