Ролан Гаррос. Квалификация. Тихонова играет с Фурлис, Макарова встретится с Монтгомери

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Анастасия Тихонова Анастасия Захарова Оксана Селехметьева Полина Кудерметова Екатерина Макарова 1996 Теннис

В понедельник в квалификации «Ролан Гаррос» стартуют две россиянки.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Первый круг

Джейми Фурлис (Австралия) – Анастасия Тихонова (Россия)

Екатерина Макарова (Россия) – Робин Монтгомери (США)

Анна Бондар (Венгрия) – Анастасия Захарова (Россия)

Дестани Айява (Австралия) – Оксана Селехметьева (Россия)

Полина Кудерметова (Россия) – Кимбели Биррелл (Австралия)

Эмильяна Аранго (Колумбия) – Юлия Авдеева (Россия)

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