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    Джокович одержал 22-ю победу подряд, не реализовав ни одного из 12 брейк-пойнтов. Он сыграет за рекордный «Мастерс»

    Теги Роджер Федерер Новак Джокович видео ATP Rolex Paris Masters Теннис

    Чемпион «Уимблдона» и US Open Новак Джокович, в полуфинале парижского «Мастерса» обыгравший Роджера Федерера 7:6, 5:7, 7:6, одержал 22-ю победу подряд и вышел в четвертый подряд финал.

    В личном противостоянии с 20-кратным чемпионом «Шлемов» 31-летний серб вышел вперед 25-22, несмотря на то, что Федерер в трехчасовом матче отыграл все 12 брейк-пойнтов, реализовав один из своих двух.

    За повторение рекорда Рафаэля Надаля по «Мастерс»-титулам (33) Джокович завтра сыграет с дебютантом стадии Кареном Хачановым.

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