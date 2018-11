Джокович одержал 22-ю победу подряд, не реализовав ни одного из 12 брейк-пойнтов. Он сыграет за рекордный «Мастерс»

Чемпион «Уимблдона» и US Open Новак Джокович, в полуфинале парижского «Мастерса» обыгравший Роджера Федерера 7:6, 5:7, 7:6, одержал 22-ю победу подряд и вышел в четвертый подряд финал.

В личном противостоянии с 20-кратным чемпионом «Шлемов» 31-летний серб вышел вперед 25-22, несмотря на то, что Федерер в трехчасовом матче отыграл все 12 брейк-пойнтов, реализовав один из своих двух.

