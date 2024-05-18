Соболенко о спине: «В некоторых моментах я могла бы поднажать еще, но я не хотела получить травму перед «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко рассказала, помешала ли ей боль в спине выиграть финал в Риме.

Белоруска уступила Иге Швентек со счетом 2:6, 3:6.

Ранее Соболенко говорила, что хотела сняться после победы в четвертом круге.

– Повлияла ли на вас сегодня травма спины?

– Если есть какая-то травмы и пытаешься восстановиться по ходу турнира, то в любом случае держишь это в голове. Ты стараешься как бы немного защитить свое тело. Так что, наверное, в некоторых моментах я могла бы поднажать еще, но я не хотела получить травму перед «Ролан Гаррос».

Это немного влияет, просто потому что об этом помнишь. Но я бы не сказала, что проиграла сегодня матч из-за спины. Нет, конечно.

Думаю, я неплохо справилась с задачей в Риме, борясь сначала с болезнью, потом с травмой. Много чего произошло. В любом случае, я горжусь собой – я смогла дойти до финала, несмотря ни на что.