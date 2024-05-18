Надаль – Федереру: «В нашу первую встречу ты был немного высокомерным»

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль рассказали о первой встрече.

В рекламной кампании Louis Vuitton у них спросили, помнят ли они, как впервые встретились.

РН: Да, помню. А вот он, возможно, нет.

РФ: Я не помню (улыбается).

РН: Когда ты выиграл свой первый «Уимблдон». Какой это был год?

РФ: 2003-й. Я был вежлив или…?

РН: Ты был немного высокомерным (смеется).

Нет, честно говоря, ты был очень приятным. Я только пришел в тур юниором и очень стеснялся с тобой говорить. Но ты был очень добр.

РФ: Помню наш первый матч в Монако. Он был так молод и хорош. Конечно, мы думали: «Очередной испанец, грунтовик, будущий игрок топ-10 или даже выше». И он достиг всего.

Очень важный для меня момент для меня случился в 2004-м в Майами – я был первой ракеткой, а он обыграл меня. Может, это было для кого-то неожиданностью, но…

РН: Но ты немного болел.

РФ: Да, у меня был солнечный удар (смеется). Но он все равно честно обыграл меня. Было здорово смотреть, как появляются новые молодые игроки – Маррей, Джокович. И иметь шанс сыграть с ними впервые.

Этот матч всегда будет очень значимым, несмотря на то, что я проиграл. У нас были замечательные противостояния со многими другими игроками, но Рафа со своим стилем игры и ощущением на корте в таком раннем возрасте был не похож ни на кого другого. Мы понимали, что приходит кто-то особенный.

Я не скучаю по этим дням, но все же скучаю по ним, потому что это был важный момент, когда мы играли друг против друга.