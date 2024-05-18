Надаль – Федереру: «В нашу первую встречу ты был немного высокомерным»
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль рассказали о первой встрече.
В рекламной кампании Louis Vuitton у них спросили, помнят ли они, как впервые встретились.
РН: Да, помню. А вот он, возможно, нет.
РФ: Я не помню (улыбается).
РН: Когда ты выиграл свой первый «Уимблдон». Какой это был год?
РФ: 2003-й. Я был вежлив или…?
РН: Ты был немного высокомерным (смеется).
Нет, честно говоря, ты был очень приятным. Я только пришел в тур юниором и очень стеснялся с тобой говорить. Но ты был очень добр.
РФ: Помню наш первый матч в Монако. Он был так молод и хорош. Конечно, мы думали: «Очередной испанец, грунтовик, будущий игрок топ-10 или даже выше». И он достиг всего.
Очень важный для меня момент для меня случился в 2004-м в Майами – я был первой ракеткой, а он обыграл меня. Может, это было для кого-то неожиданностью, но…
РН: Но ты немного болел.
РФ: Да, у меня был солнечный удар (смеется). Но он все равно честно обыграл меня. Было здорово смотреть, как появляются новые молодые игроки – Маррей, Джокович. И иметь шанс сыграть с ними впервые.
Этот матч всегда будет очень значимым, несмотря на то, что я проиграл. У нас были замечательные противостояния со многими другими игроками, но Рафа со своим стилем игры и ощущением на корте в таком раннем возрасте был не похож ни на кого другого. Мы понимали, что приходит кто-то особенный.
Я не скучаю по этим дням, но все же скучаю по ним, потому что это был важный момент, когда мы играли друг против друга.
Наверное все же 2003 год)))
хехе))))
https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/nadal-federer-vuitton-campaign-1236379138/
и видео
https://www.youtube.com/watch?v=0BRCiK0TDdw