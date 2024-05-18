Надаль – Федереру: «В нашу первую встречу ты был немного высокомерным»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Теннис

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль рассказали о первой встрече.

В рекламной кампании Louis Vuitton у них спросили, помнят ли они, как впервые встретились.

РН: Да, помню. А вот он, возможно, нет.

РФ: Я не помню (улыбается). 

РН: Когда ты выиграл свой первый «Уимблдон». Какой это был год?

РФ: 2003-й. Я был вежлив или…?

РН: Ты был немного высокомерным (смеется).

Нет, честно говоря, ты был очень приятным. Я только пришел в тур юниором и очень стеснялся с тобой говорить. Но ты был очень добр.

РФ: Помню наш первый матч в Монако. Он был так молод и хорош. Конечно, мы думали: «Очередной испанец, грунтовик, будущий игрок топ-10 или даже выше». И он достиг всего.

Очень важный для меня момент для меня случился в 2004-м в Майами – я был первой ракеткой, а он обыграл меня. Может, это было для кого-то неожиданностью, но…

РН: Но ты немного болел.

РФ: Да, у меня был солнечный удар (смеется). Но он все равно честно обыграл меня. Было здорово смотреть, как появляются новые молодые игроки – Маррей, Джокович. И иметь шанс сыграть с ними впервые.

Этот матч всегда будет очень значимым, несмотря на то, что я проиграл. У нас были замечательные противостояния со многими другими игроками, но Рафа со своим стилем игры и ощущением на корте в таком раннем возрасте был не похож ни на кого другого. Мы понимали, что приходит кто-то особенный.

Я не скучаю по этим дням, но все же скучаю по ним, потому что это был важный момент, когда мы играли друг против друга.

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14 комментариев
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Вот что значит друзья вне корта. Юморят безобидно. Две легенды!
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"РФ: 2008-й. Я был вежлив или…?"
Наверное все же 2003 год)))
+5
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У Роджера столько этих Уимблдонов, что запутался когда их брал)
+4
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+3
А где-то в Женеве, стиснув зубы и зажав булки, сидит Муррей и думает: как бы в BIG-3 циферЬку исправить на 4.
хехе))))
+3
-1
+2
Прикрепили бы уж ссылки на статью

https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/nadal-federer-vuitton-campaign-1236379138/

и видео

https://www.youtube.com/watch?v=0BRCiK0TDdw
+3
-1
+2
Великие крутые) эх, 2008й, какой год...
+2
-1
+1
Ответ Typizza
У Роджера столько этих Уимблдонов, что запутался когда их брал)
Рекорд Роджера, который не должен покориться Новаку
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Наверняка Рафа завидует Роджеру. От Рафы всегда воняет потом, ковыряется в заднице, а Федерер джентльмен от которого веет дорогим парфюмом.
Жесть вы оба тут ненормальные..
+3
-2
+1
Наверняка Рафа завидует Роджеру. От Рафы всегда воняет потом, ковыряется в заднице, а Федерер джентльмен от которого веет дорогим парфюмом.
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Ответ Евгений Фабиянчук
ну вот, казалось бы, при чём тут тот, кто сидит в Женеве?) но, раз уж начала, продолжим - то есть, высокомерие Роджера, Сереныча и Рафулика - это нормалёк, а снисходительное отношение к некоторым от Новака это атата, правильно понимаю?)
Джокович никогда не был высокомерным, это не в его стиле. Всю карьеру он был преследователем. И результаты впечатляющие. Он правда рассчитывал не только на статистику, но и на полное личностное признание в спорте. Эта высота остаётся неподвластной) так что будь он повысокомернее и поувереннее в себе, может, и получилось бы достичь желанных целей. А на лицедействе и зависти далеко не продвинешься в признании публики.
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Ответ Великий Алонсо
Наверняка Рафа завидует Роджеру. От Рафы всегда воняет потом, ковыряется в заднице, а Федерер джентльмен от которого веет дорогим парфюмом.
зато у Рафулика самая аппетитная попка в туре, за счёт которой он получил кучу халявных сеточек по карьере через боссов АТП!
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