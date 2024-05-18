Арина Соболенко: «Для меня двухнедельные турниры лучше, потому что так я могу хорошо выступить на двух соревнованиях подряд»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала увеличение количества двухнедельных турниров.

– Что лучше: две недели отдыха во время турнира, когда постоянно о нем думаешь, или одна неделя – больше матчей подряд, но потом больше свободных дней?

–  Знаю, что многие игроки жалуются на это – они предпочли бы недельный турнир. Не знаю, сложный выбор. Но для меня лучше иметь день отдыха [между матчами]. Я могу на день забыть о теннисе и психологически расслабиться.

Для меня двухнедельные турниры лучше, потому что так я могу все сбалансировать и хорошо выступить на двух соревнованиях подряд. Раньше, когда турниры длились по неделе, это было слишком [тяжело]. Иногда матчи бывают очень напряженными, и после окончания одного турнира лично я была морально и физически не готова к следующему. Я бы проиграл в первом круге [в Риме] и просто начала бы готовиться к «Ролан Гаррос».

В любом случае перед турниром «Большого шлема» есть неделя отдыха, а этого достаточно, чтобы восстановить силы и подготовиться морально и физически.

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