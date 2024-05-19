Страсбург (WTA). Самсонова сыграет с Крейчиковой, Павлюченкова – с Калининой, Потапова встретится с Фернандес, Калинская – с Ван Синюй, Александрова – с квалифаером
Опубликована сетка турнира WTA 500 в Страсбурге.
Маркета Вондроушова (1), Беатрис Хаддад Майя (2), Даниэль Коллинс (3) и Мэдисон Киз (4) начнут со второго круга.
Людмила Самсонова (5) сыграет с Барборой Крейчиковой, Екатерина Александрова (6) – с квалифаером.
Анастасия Павлюченкова (8) встретится с Ангелиной Калининой, Анна Калинская – с Ван Синюй.
Анастасия Потапова начнет выступление матчем против Лейлы Фернандес.
Полностью сетка здесь.