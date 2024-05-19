Страсбург (WTA). Самсонова сыграет с Крейчиковой, Павлюченкова – с Калининой, Потапова встретится с Фернандес, Калинская – с Ван Синюй, Александрова – с квалифаером

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Мэдисон Киз Internationaux de Strasbourg Беатрис Хаддад Майя Анна Калинская Даниэль Коллинс Анастасия Потапова Маркета Вондроушова Екатерина Александрова Людмила Самсонова Теннис

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Страсбурге.

Маркета Вондроушова (1), Беатрис Хаддад Майя (2), Даниэль Коллинс (3) и Мэдисон Киз (4) начнут со второго круга.

Людмила Самсонова (5) сыграет с Барборой Крейчиковой, Екатерина Александрова (6) – с квалифаером.

Анастасия Павлюченкова (8) встретится с Ангелиной Калининой, Анна Калинская – с Ван Синюй.

Анастасия Потапова начнет выступление матчем против Лейлы Фернандес.

Полностью сетка здесь.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий