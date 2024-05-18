Швентек о «Ролан Гаррос»: «Если смотреть на рейтинг, то я везде фаворитка. Но рейтинги не играют турниры»

Ига Швентек оценила свои шансы на «Ролан Гаррос».

– Вы знаете, кто выигрывал турниры в Риме, Мадриде и «Ролан Гаррос» в одном сезоне?

– Рафа?

– В женском туре.

– Серена?

– Серена, и только один раз. Вы фаворитка на победу на «Ролан Гаррос»?

– Ну, я первая ракетка мира – если смотреть на рейтинг, то я везде фаворитка. Но рейтинги не играют турниры, так что…

Конечно, я в себе уверена. Чувствую, что играю в великолепный теннис. Но это не отменяет того, что я хочу оставаться скромной и сконцентрированной на постепенном прогрессе. «Большие шлемы» – это другое. Там другое давление на корте и вне его.

Безусловно, я люблю приезжать в Париж и играть там. Это отличное место для меня и я всегда наслаждаюсь временем там.

Но на «Ролан Гаррос» надо выиграть семь тяжелых матчей, поэтому я не считаю, что мне что-то гарантировано. Я просто буду работать так же упорно, как я это делала в Мадриде и Риме. Увидим.