Харри о финале против Зверева: «Я продолжу вести свою игру, быть агрессивным и диктующим»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Николас Харри Александр Зверев Томми Пол Теннис

Николас Харрри прокомментировал выход в финал на турнире в Риме.

Чилиец обыграл Томми Пола – 6:3, 6:7(3), 6:3.

«Финал «Мастерса» с такой историей многое для меня значит. Это большое дело. Очень счастлив тому, как сражался, как подталкивал себя весь трудный матч.

Томми не дает расслабиться на корте, но я справился, и это самое главное. Сейчас я наслаждаюсь моментом, восстанавливаюсь, насколько это возможно. Постараюсь так же играть в финале.

Я просто пытался выложиться на полную. В конце второй партии было не очень радостно. Но я направил энергию на то, чтобы подтолкнуть себя, сконцентрироваться на своей игре и том, что мне нужно делать. Я старался играть в лучший теннис. Это дало мне брейк и больше уверенности на завершение матча».

Харри также поделился ожиданиями от финала против Зверева. 

«Он очень, очень хороший игрок. Он уже побеждал здесь (в 2017-м – Sports). С ним сложно бороться. У него потрясающий бэкхенд, хорошая подача. Сейчас он показывает отличный теннис.

Но я просто продолжу вести свою игру, быть агрессивным и диктующим. Постараюсь бить с форхэнда, хорошо последовательно подавать и быть сильным психологически».

4 года назад – бан за допинг, сегодня – финал в Риме. Прорыв Николаса Харри

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2 комментария
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Удачи Сюткину против астероидного Джарри.
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Колька Харин заберёт титул 😁
Тут без вариантов для СашкА
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