Ига Швентек: «Зацикленность на рейтинге еще никогда не помогала. Концентрация на очках – пустая трата энергии»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, важен ли для нее рейтинг.

«В этом году я меньше сосредоточена на рейтинге и очках, чем в прошлом. Тогда я не сыграла в Майами, поэтому казалось, что я все время догоняю. Даже если в статусе первой ракетки чувствовала, что у меня есть кто-то за спиной.

Но в этом году я сосредоточена на себе и стараюсь не думать об этом. Честно говоря, зацикленность на рейтинге еще никогда не помогала. Есть много вещей, на которых нам нужно сосредоточиться, но очки и рейтинги – пустая трата энергии.

Прошлый год показал мне, что это не важно – даже если у меня будет пара неудачных турниров, я могу хорошо сыграть на в другом месте. Например, на итоговом турнире WTA, на котором у меня раньше не было хороших результатов. Нет смысла слишком много анализировать. Я оставляю это своему тренеру. Именно он смотрит на эту статистику, на очки.

Я знаю, что он тоже не особо на этом концентрируется, потому что очень много турниров, где всегда есть шанс набрать несколько очков и внезапно оказаться выше».

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