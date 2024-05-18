Касаткина о двухнедельных турнирах: «Такое количество длинных турниров немного утомляет»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала о состоянии на турнире в Риме.

Россиянка уступила в третьем круге Наоми Осаке – 3:6, 3:6.

В Мадриде Касаткина дошла до 1/8 финала.

«Чувствовала себя морально тяжело, как небольшой спад. Сложно на каждом турнире в течение года сохранять этот уровень желания и голода [до игры]. К тому же, когда они сделали «тысячники» двухнедельными, это стало еще тяжелее.

Я здесь ровно неделю и сыграла всего два матча. Это так странно –  я очень давно, а сыграла всего дважды. То же самое в Мадриде. Такое количество длинных турниров немного утомляет.

Сегодня мой максимум был достаточно низким. Всю неделю я с трудом тренировалась. Даже там маленькая ошибка сводила меня с ума. А это ненормально.

Так много игроков снялись с этих двух турниров. Не знаю, это как-то связано или это стечение обстоятельств. Но это непросто и физически, и ментально». 

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12 комментариев
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Что утомляет Касаткину, если она вылетает на первой неделе двухнедельных турниров?
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Касаткина все об одном
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Не поздно освоить профессию мастера ногтевого сервиса или эксперта в области клининга.
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Что-то я не поняла, мне казалось, они жаловались, что нет времени на восстановление и поздние матчи и турниры удлинили. Теперь жалуются на длинные турниры?
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Ответ gold-for-zagitova
Что утомляет Касаткину, если она вылетает на первой неделе двухнедельных турниров?
Очень тяжело жить в Мадриде, Риме, Париже - столько вкусного и модного..
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не играй, в чем проблема
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Бедная Дашутка. Устала побеждать ))))
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Типичная Касаткина, все не так
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Очевидно - это сделано ради денег, что неделя, что две люди тусуются на турнире и тратят, трансляции идут, реклама - разница в два раза. Следить за мастерсами теперь утомительно, не то что играть.
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На самом деле, смотреть тоже стало менее интересно, слишком мало матчей, особенно к концу турнира. Уже будто месяц этот Рим идет.
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Их же специально удлинили чтобы у игроков было больше времени для восстановления между матчами, не? Так что ей надо то?
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Ответ Groove
Их же специально удлинили чтобы у игроков было больше времени для восстановления между матчами, не? Так что ей надо то?
Их удлинили ради того, чтобы захватить два уикенда и сделать больше выручки)
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