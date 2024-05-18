Касаткина о двухнедельных турнирах: «Такое количество длинных турниров немного утомляет»

Дарья Касаткина рассказала о состоянии на турнире в Риме.

Россиянка уступила в третьем круге Наоми Осаке – 3:6, 3:6.

В Мадриде Касаткина дошла до 1/8 финала.

«Чувствовала себя морально тяжело, как небольшой спад. Сложно на каждом турнире в течение года сохранять этот уровень желания и голода [до игры]. К тому же, когда они сделали «тысячники» двухнедельными, это стало еще тяжелее.

Я здесь ровно неделю и сыграла всего два матча. Это так странно – я очень давно, а сыграла всего дважды. То же самое в Мадриде. Такое количество длинных турниров немного утомляет.

Сегодня мой максимум был достаточно низким. Всю неделю я с трудом тренировалась. Даже там маленькая ошибка сводила меня с ума. А это ненормально.

Так много игроков снялись с этих двух турниров. Не знаю, это как-то связано или это стечение обстоятельств. Но это непросто и физически, и ментально».