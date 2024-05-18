Роджер Федерер: «Будет здорово, как сказал Рафа, если люди будут рады видеть нас снова. А не так: «О нет, опять этот парень»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Теннис

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль рассказали о том, как хотят запомниться.

РН: Когда я перестану играть, я почувствую себя гордым и счастливым, если директора турниров, персонал, ATP, будут говорить хорошие слова о том, каким я был в туре. Или о том, какой я человек, а не теннисист.

Как теннисисты мы выигрываем титулы, чего-то достигаем – я добился большего, чем когда-либо мечтал. Но для меня самое главное – мое наследие как человека, без сомнений.

РФ: Я надеюсь, что меня запомнят не только как теннисиста, но и как человека, который многое дал этому спорту и чем стал для него. И это не про победы на «Уимблдоне» или что-то такое. Тогда это будет значить для меня очень много.

Если меня запомнят как личность, а не просто как игрока, это будет здорово. И если я буду хорошим примером для детей, это тоже сделает меня счастливым... И будет здорово, как сказал Рафа, если люди будут рады видеть нас снова. А не так: «О нет, опять этот парень» (улыбается).

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