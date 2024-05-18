Соболенко после того, как проиграла Швентек два титула за две недели: «Надеюсь, мы дойдем до финала на «Ролан Гаррос» и там я до тебя доберусь»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале в Риме.

Белоруска уступила Иге Швентек со счетом 2:6, 3:6. Она также проиграла ей финал «тысячника» в Мадриде две недели назад.

«В этот раз я не забуду [поздравить] и начну с Иги (смеется). Поздравляю с удивительными двумя неделями. Это был отличный теннис.

Надеюсь, мы дойдем до финала на «Ролан Гаррос» и там я до тебя доберусь (улыбается). Шучу. По крайней мере, я постараюсь сыграть лучше, чем сегодня».

Швентек ответила Соболенко в своей речи:

«Арина, еще один финал, еще одно отличное сражение. После Мадрида я знала, что будет непросто и что все может закончиться как угодно. Спасибо, что разделила со мной этот матч и подталкивала к тому, чтобы стать лучше.

Посмотрим насчет финала на «Ролан Гаррос» (смеется)».

Устрашающая доминация Швентек – раздавила Соболенко в финале в Риме

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10 комментариев
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Дойдет до финала и опять продует
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Боже упаси, чтобы этот финал повторился в третий раз. Будем верить, что теннисистки обладающие интеллектом на РГ подойдут в хорошей форме и избавят нас от этого.
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кто-нить скажите уже трансу что после драки кулаками не машут. драка уже вроде как с пол часа закончилась
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Ответ Дима Громов
Коверкать имя девушки, даже если она не нравиться.. это так по взрослому, по мужски.
Эта "девушка" могла бы не орать так, пугая соперниц, но это ее выбор
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Ответ Дима Громов
Коверкать имя девушки, даже если она не нравиться.. это так по взрослому, по мужски.
Зачем привязываться к форме имени? Для Салесова и ему подобных это верх куртуазного отношения к объекту хейта: ведь здесь нет ни сравнений с животными, ни упоминания изделий тяжелой индустрии, ни обвинений в уголовных преступлениях или поддержке "страшных режымов". Посмотрим, останутся ли они в столь благодушном настроении, если Арина всё-таки дойдет до финала в Париже.
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