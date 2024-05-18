Соболенко после поражения в финале в Риме: «У меня было несколько возможностей сделать брейк. Возможно, если бы я ими воспользовалась, матч сложился бы иначе»

Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале от Иги Швентек.

Белоруска уступила 2:6, 3:6. У нее было 7 брейк-поинтов, но ей не удалось реализовать ни одного.

– Несмотря на то, что не все сложилось в мою пользу, я все еще рада результату в Риме.

В первом сете я играла не очень хорошо. Я не чувствовала свою игру. Во второй партии попыталась быть немного агрессивнее, старалась немного на нее надавить.

У меня было несколько возможностей сделать брейк. Возможно, если бы я ими воспользовалась, матч сложился бы иначе. Но я этого не сделала, так что как есть. Я постараюсь лучше в следующий раз.

Она хорошо двигается, поэтому мне нужно больше атаковать и давить. Она вряд ли подарит мне легкое очко. Может, поэтому я немного торопилась.

Поэтому, думаю, в следующий раз я поступлю по-другому: не буду торопить события, доверюсь своей игре и буду знать, что мне не стоит переусердствовать, чтобы заполучить ключевые моменты.

– В предыдущих матчах вы использовали много дроп-шотов, ударов с лета, но не сегодня. Почему?

– Хороший вопрос. Стоило бы чаще использовать бих сегодня. Возможно, все было бы немного иначе (улыбается).

На самом деле, думаю, она просто не давала мне много возможности так играть. Это другой стиль. У нее более увесистые удары, мяч летел глубоко. У меня не было особых возможностей для укороченных. Я попробовала – пару раз получилось, пару раз нет.

Устрашающая доминация Швентек – раздавила Соболенко в финале в Риме